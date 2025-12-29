Sevgilisiyle tartışıp kampı terk etmiş! Elif Kumal 2 gündür kayıp

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kampta kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri ve UMKE ekipleri Kapıdağ Yarımadası'nı adeta didik didik ederek titiz çalışma yürütüyor. Çalışmalarda şu ana kadar Elif Kumal'a ait bir ize rastlanılmadı.





Edinilen bilgilere göre, sevgilisiyle kamp sırasında yaşanan tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla kamp alanından ayrıldığı öğrenilen Elif Kumal'a bir daha ulaşılamadı. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Kumal'ın kullandığı aracın Erdek ya da Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir görüntüye rastlanmadığı belirtildi. Kayıp Elif için resmen bir seferberlik başlatıldı. AFAD'dan dron destekli arama timi, 50'den fazla jandarma komando, iz köpeği, UMKE ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönülleri Elif Kumal'ın olabileceği her yerde arama ve tarama faaliyetini sürdürüyor.





Drone ve özel eğitimli köpeklerin kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi yakından tanıyan off-road gruplarının da destek verdiği öğrenildi. Yukarıyapıcı Göleti çevresi ve ormanlık alanların karış karış tarandığı, ancak şu ana kadar Elif Kumal'a ya da aracına ait herhangi bir ize ulaşılamadığı bildirildi. Arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.