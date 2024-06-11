Seyahat edeceklere kötü haber! Schengen vizesine zam geldi

11 Haziran 2024 10:19 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:24

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Avrupa Komisyonu Schengen vizelerinin fiyatlarının değişeceğini duyurdu. Son dönemlerde vize randevusu ve reddi konusunda sorunlar yaşanan Schengen vizesine bu kez de zam geldi. Turistik vizelere uygulanacak zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.

YÜZDE 12'LİK ZAM

Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yapma kararı almıştı.

Bütün dünyada uygulanacak bu yeni zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Geçen hafta 80 euro olan Schengen vizesi bugünden itibaren yetişkinler için 90 euroya çıktı. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için iseyenen 40 euro ise 45 euroya çıktı.