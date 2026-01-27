Seyyanen zam ve bayram ikramiyesi bombası! Özgür Erdursun net rakam verdi

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN NET RAKAM

Bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentilerin arttığını belirten Erdursun, "Emeklilere Ramazan Bayramı’nda 5 bin lira, Kurban Bayramı’nda da 5 bin lira olmak üzere toplam 10 bin lira bayram ikramiyesi verileceği ifade ediliyor. Ancak şu an için kesinleşmiş başka bir düzenleme yok" dedi.

