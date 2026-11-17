Beşiktaş yeni sponsorluk anlaşması için SB Energetics ile el sıkıştı. Futbol A Takımı forma sırt sponsorluğu kapsamında yapılan anlaşmanın imza töreni, 18 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Törene SB Energetics Genel Müdürü Bülent Karaaslan’ın da katılması bekleniyor. Anlaşmanın mali detayları henüz açıklanmazken şirketin enerji ve ham madde alanındaki yatırımları gündeme geldi. Aralık 2026’da üretime geçmesi planlanan SB Energetics’in faaliyet alanları, yönetim kurulu başkanı ve şirketin Beşiktaş ile bağlantısı araştırılmaya başlandı. Peki SG Energitcs kimin, sahibi kim? Beşiktaş'ın yeni sponsoru SG Energitcs hangi sektörde faaliyet gösteriyor?

SB ENERGETİCS NE İŞ YAPIYOR?

SB Energetics, enerji ve ham madde alanlarında fabrika yatırımları gerçekleştiren şirketler arasında yer alıyor. Şirketin üretim faaliyetlerine Aralık 2026’da başlaması planlanıyor.

Enerji ve ham madde yatırımlarıyla gündeme gelen şirket, Beşiktaş Futbol A Takımı’nın forma sırt sponsoru olacak. Sponsorluk anlaşmasının kapsamı ve mali koşulları konusunda ise kulüp tarafından henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.



SB ENERGETİCS KİMİN SAHİBİ KİM?

SB Energetics’in Beşiktaş ile yaptığı anlaşmanın ardından şirketin yönetim yapısı da araştırılmaya başlandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Beşiktaş Asbaşkanı Özgür Rodoplu’nun yürüttüğü belirtiliyor. SB Energetics Genel Müdürü ise Bülent Karaaslan.

Rodoplu’nun iş dünyasındaki faaliyetleri savunma sanayii, havacılık, teknoloji ve stratejik yatırımlar gibi farklı alanlara uzanıyor. ARCA Savunma ve Balkar Grubu ile bağlantılı görevleri de bulunan Rodoplu, sanayi ve yatırım alanındaki çalışmalarıyla gündeme geliyor.



LEMAN ÖZGÜR RODOPLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Leman Özgür Rodoplu, savunma sanayii, havacılık, teknoloji ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Türk iş insanıdır. Kamuya açık şirket kayıtlarında Eylül 1976 doğumlu olduğu bilgisi yer alıyor. Buna göre Rodoplu, Kasım 2026 itibarıyla 50 yaşında.

Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü mezunu olan Rodoplu, kariyerini savunma sanayii ve stratejik iş geliştirme alanlarında sürdürüyor. ARCA Savunma Sanayi Ticaret A.Ş.‘de yönetim kurulu üyeliği yapan Rodoplu, Balkar Grubu’nda da genel müdür ve kurucu ortak olarak görev alıyor.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu’nda da bulunan Rodoplu’nun çalışma alanları arasında ulusal ve uluslararası iş birlikleri, teknoloji transferi, ortak yatırımlar ve stratejik tedarik zincirleri yer alıyor. İngilizce ve Almanca biliyor.

BÜLENT KARAASLAN KİMDİR?

1979 yılında Niğde’ de doğan Bülent Karaaslan İlk- orta ve lise eğitimini Mersin’ de tamamladıktan sonra; Üniversite eğitimini Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 2007 yılına kadar farklı sektörlerde çalışan Karaaslan 2007 yılında Enerji Sektörü ile SETAŞ elektrik firmasında çalıştı. 2008 yılında SETAŞ'ın el değiştirmesi ile D&D Mühendislik firmasını kurarak elektrik elektronik malzeme satışına başladı. Bir yıl içinde Orta Gerilim Malzemeleri alım satımını da portföyüne ekledi. 2015 yılında, Voltran Enerji Şirketini satın alarak Beton Köşk üretim faaliyetlerine devam etti. Yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam etmektedir.

