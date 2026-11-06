SGK 100 personel alımı yapacak! 2026 SGK 100 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımladığı ilana göre SGK bünyesinde sözlü sınavla alınacak sosyal güvenlik denetmen yardımcıları taşra teşkilatı kadrolarında genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilecek. SGK bünyesinde denetmen yardımcılığı yapmak üzere başvurmayı düşünen adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan şartları sağlamaları ve en az 4 yıllık eğitim veren bir yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da denklerinden mezun olma şartını karşılamaları bekleniyor. Peki SGK 100 denetmen yardımcısı alımı ne zaman, şartlar neler?

SGK GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, SGK 100 denetmen yardımcısı alımı için 9 Kasım ve 22 Kasım tarihleri arasında sözlü sınav için başvurularını yapabilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden çevrimiçi ortamda yapılabilecek.

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 28 Aralık-11 Ocak tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

SGK GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

SGK bünyesinde güvenlik denetmen yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların, Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan genel şartları sağlaması ve en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartlarının dışında giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, görevini devamlı yapmaya engel durumlarının bulunmaması, ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmaları bekleniyor.