SGK 104 arsasını satışa çıkardı! İçinde İstanbul’un plajı da var
SGK hizmet alanlarını satışa çıkardığını duyurdu. SGK’nın “Gayrimenkul satış ilanı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre tam 7 kentte 104 arsa satışa çıktı. Arazilerin arasında İstanbul Şile'de bulunan ve 25 bin metrekarelik plaj alanı da yer aldı. Taşınmazlar için Ağustos ayında ihale düzenlenecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu, gayrimenkullerini satma kararı aldı. SGK, park, plaj ve hizmet alanı gibi 104 arsayı satışa çıkardı. Satılığa çıkarılan arsaların arasında İstanbul Şile'de bulunan ve 25 bin metrekarelik plaj alanı da var.
SGK ARSALARI SATIŞA ÇIKTI
SGK’nin “Gayrimenkul satış ilanı” Resmi Gazete’de duyuruldu.
Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na ait olan 104 taşınmaz ihaleyle satılacak.
SGK, 7 kentte aralarında park alanı, belediye hizmet alanı ve plaj alanının dahi yer aldığı 104 arsasını satışa çıkardı.
SGK toplamda Ankara’da 3, Antalya’da 3, Diyarbakır’da 13, İstanbul’da 5, Maraş’ta 8, Mersin’de 2 ve Urfa’da 70 olmak üzere 104 arsayı satışa çıkardı.
İstanbul Şile’de ise yaklaşık 25 bin metrekarelik “plaj+günübirlik tesis alanı” da satılacak.
Taşınmazların ihalesi 13-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.