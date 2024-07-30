SGK 104 arsasını satışa çıkardı! İçinde İstanbul’un plajı da var

30 Temmuz 2024 16:43 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:57

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Sosyal Güvenlik Kurumu, gayrimenkullerini satma kararı aldı. SGK, park, plaj ve hizmet alanı gibi 104 arsayı satışa çıkardı. Satılığa çıkarılan arsaların arasında İstanbul Şile'de bulunan ve 25 bin metrekarelik plaj alanı da var.

SGK ARSALARI SATIŞA ÇIKTI

SGK’nin “Gayrimenkul satış ilanı” Resmi Gazete’de duyuruldu.

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na ait olan 104 taşınmaz ihaleyle satılacak.

SGK, 7 kentte aralarında park alanı, belediye hizmet alanı ve plaj alanının dahi yer aldığı 104 arsasını satışa çıkardı.

SGK toplamda Ankara’da 3, Antalya’da 3, Diyarbakır’da 13, İstanbul’da 5, Maraş’ta 8, Mersin’de 2 ve Urfa’da 70 olmak üzere 104 arsayı satışa çıkardı.

İstanbul Şile’de ise yaklaşık 25 bin metrekarelik “plaj+günübirlik tesis alanı” da satılacak.

Taşınmazların ihalesi 13-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.