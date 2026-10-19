SGK 2027 paketini açtı! İş yerlerinde taşlar yerinden oynayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2027 yılı bütçesi kapsamında kadın ve genç istihdamını artırmaya yönelik yeni uygulama ve teşvik projelerini duyurdu. Bütçe hedefi olarak belirlenen 657 bin kişilik ek istihdam artışına katkı sağlaması beklanan projeler; bakım hizmetlerinden ev işçilerine, yabancı çalışan denetiminden iş yeri çalışma koşullarına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

SGK'nın uygulamaya koymayı ve geliştirmeyi planladığı düzenlemelerin detayları şöyle: