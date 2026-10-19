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SGK 2027 paketini açtı! İş yerlerinde taşlar yerinden oynayacak

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:05
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SGK 2027 paketini açtı! İş yerlerinde taşlar yerinden oynayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2027 yılı bütçe hedefleri ve yeni projeleri belli oldu. 2027’de istihdamı 657 bin kişi artırmayı hedefleyen Kurum; kadın çalışan sayısı 150’yi geçen iş yerlerine kreş açma zorunluluğu getiriyor. Gençler, ev işçileri ve sığınmacılara yönelik yeni teşvikler ile sıkılaştırılmış denetim adımlarının yer aldığı paketin detayları netleşti.

 

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SGK 2027 paketini açtı! İş yerlerinde taşlar yerinden oynayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2027 yılı bütçesi kapsamında kadın ve genç istihdamını artırmaya yönelik yeni uygulama ve teşvik projelerini duyurdu. Bütçe hedefi olarak belirlenen 657 bin kişilik ek istihdam artışına katkı sağlaması beklanan projeler; bakım hizmetlerinden ev işçilerine, yabancı çalışan denetiminden iş yeri çalışma koşullarına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

SGK'nın uygulamaya koymayı ve geliştirmeyi planladığı düzenlemelerin detayları şöyle:

 

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SGK 2027 paketini açtı! İş yerlerinde taşlar yerinden oynayacak

İŞ YERLERİNE KREŞ VE EMZİRME ODASI ZORUNLULUĞU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma kapsamında hazırlanan yönetmeliğin bu yıl sonuna kadar yayımlanması bekleniyor.

  • 150 ve üzeri kadın çalışanı olan iş yerleri: 0-6 yaş grubu çocuklar için kreş, gündüz bakımevi veya okul öncesi eğitim kurumu açmakla yükümlü olacak. İşverenler bu hizmeti ortaklaşa açabilecekleri gibi mevcut kurumlarla anlaşma yoluyla da sağlayabilecek. İş yerlerine bu yükümlülük için 31 Aralık 2027 tarihine kadar süre tanınacak.
  • 100 ve üzeri kadın çalışanı olan iş yerleri: Emzirme odası bulundurmak zorunda olacak. Bu odalarda anne sütü sağımı ve uygun koşullarda saklanması için gerekli teknolojik altyapı kurulacak.
  • Gebe çalışanlar: Ani darbe, sarsıntı, uzun süreli titreşim ve 80 desibeli aşan gürültülü işlerde çalıştırılamayacak.

 

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SGK 2027 paketini açtı! İş yerlerinde taşlar yerinden oynayacak

YAŞLI BAKIMINDA KADIN İSTİHDAMI VE 'YEŞİL KİTAP'

  • Yaşlı Bakım Projesi: Yaşlı bakım sorumlulukları bulunan veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden (yaşlı bakımı, fizik tedavi, hemşirelik, geriatri vb.) mezun kadınların kayıtlı istihdama katılması amacıyla sertifika desteği ve istihdam teşvikleri sunulacak.
  • Uzun Vadeli Bakım Sigortası: Ülkemizde uzun vadeli bakım sigortasının uygulanabilirliğini ele alan "Yeşil Kitap" çalışmasının olgunluk değerlendirmesi süreçleri devam ediyor.

 

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SGK 2027 paketini açtı! İş yerlerinde taşlar yerinden oynayacak

GENÇ İSTİHDAMI: YOUNG-UP PROJESİ

Genç işsizliğini azaltmak amacıyla hazırlanan Young-Up (Kayıtlı Genç İstihdamının Desteklenmesi) projesi Avrupa Komisyonu'ndan onay aldı.

  • Uygulama İlleri: Ankara, İstanbul ve İzmir.
  • Süre ve Kapsam: 24 ay sürecek projeden 1.200 genç işveren ve bu işletmelerce işe alınan 1.200 genç işçi olmak üzere toplam 2.400 gencin faydalanması hedefleniyor. Uygulamanın 2026 yılı sonunda başlaması öngörülüyor.

 

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SGK 2027 paketini açtı! İş yerlerinde taşlar yerinden oynayacak

EV İŞÇİLERİ VE YABANCI ÇALIŞANLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER

  • Ev İşçilerine Sosyal Güvenlik: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle yürütülecek 36 ay süreli projenin 2027 yılında başlaması ve ev işçilerinin kayıtlı istihdama geçişinin kolaylaştırılması planlanıyor.
  • Mülteci ve Sığınmacı İstihdamı (Employability Projesi): Uluslararası Göç Örgütü (IOM) aracılığıyla yürütülecek 50 milyon avro bütçeli proje kapsamında, 5.340 sigortalı için 12 ay süreyle teşvik ödemesi yapılması öngörülüyor.
  • KİGEP WE Projesi: Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının kayıtlı istihdamını desteklemek amacıyla, şartları karşılayan işverenlere 6 aya kadar sigorta primi teşviki verilecek.

 

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SGK 2027 paketini açtı! İş yerlerinde taşlar yerinden oynayacak

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE VE DENETİMLER

SGK, gelirlerini artırmak ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla risk odaklı denetim ve veri analizi faaliyetlerini artıracak. Özellikle kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu sektörler ile yabancı uyruklu çalışanların yoğunlaştığı iş yerlerinde yaygın tarama ve sektörel denetimlere öncelik verilecek.

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