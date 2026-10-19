SGK 2027 paketini açtı! İş yerlerinde taşlar yerinden oynayacak

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İstanbul
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2027 yılı bütçe hedefleri ve yeni projeleri belli oldu. 2027’de istihdamı 657 bin kişi artırmayı hedefleyen Kurum; kadın çalışan sayısı 150’yi geçen iş yerlerine kreş açma zorunluluğu getiriyor. Gençler, ev işçileri ve sığınmacılara yönelik yeni teşvikler ile sıkılaştırılmış denetim adımlarının yer aldığı paketin detayları netleşti.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2027 yılı bütçesi kapsamında kadın ve genç istihdamını artırmaya yönelik yeni uygulama ve teşvik projelerini duyurdu. Bütçe hedefi olarak belirlenen 657 bin kişilik ek istihdam artışına katkı sağlaması beklanan projeler; bakım hizmetlerinden ev işçilerine, yabancı çalışan denetiminden iş yeri çalışma koşullarına kadar geniş bir alanı kapsıyor.
SGK'nın uygulamaya koymayı ve geliştirmeyi planladığı düzenlemelerin detayları şöyle:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma kapsamında hazırlanan yönetmeliğin bu yıl sonuna kadar yayımlanması bekleniyor.
Genç işsizliğini azaltmak amacıyla hazırlanan Young-Up (Kayıtlı Genç İstihdamının Desteklenmesi) projesi Avrupa Komisyonu'ndan onay aldı.
SGK, gelirlerini artırmak ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla risk odaklı denetim ve veri analizi faaliyetlerini artıracak. Özellikle kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu sektörler ile yabancı uyruklu çalışanların yoğunlaştığı iş yerlerinde yaygın tarama ve sektörel denetimlere öncelik verilecek.