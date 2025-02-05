SGK, 3.8 milyon emekliye ödeme yapacak! En düşük emekli maaşı alanlar için tutar belli oldu

05 Şubat 2025 09:44 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:45

Emekli maaşı ocak zammı sonrası 3,8 milyon kişi maaş farkı ödemesi alacak. SGK'nın yaptığı planlamaya göre en düşük emekli maaşı alanlar için de fark ödemesi tutarı belli oldu. İşte detaylar...

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En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaş farkları ne zaman yatırılacak?

En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaş farkları ne zaman yatırılacak?

Ocak ayı itibarıyla yapılan zammın ardından en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselmişti, Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası yaklaşık 3.8 milyon emekli taban aylık farkı ödemesi alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR FARK ALACAK?

Söz konusu yalnızca düzenleme yüzde 15.75'lik Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında olan emeklileri kapsıyor. SGK, geçen ay 14 bin 469 liranın altında ödeme alan emeklilere bin 969 liraya varan fark yatıracak.

DUL VE YETİM MAAŞ FARKI BELLİ OLDU

Bu hesaplamaya göre;

Dul ve yetimlerde de en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıktı.

Aylık oranı yüzde 75 olup maaş gününde 9 bin 375 lira yatırılana bin 476, aylık oranı yüzde 50 olup 6 bin 250 lira ödenene 984,50, aylık oranı yüzde 25 olup 3 bin 125 lira verilene de 492,25 lira fark yatırılacak.