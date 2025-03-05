SGK açıkladı! Emekli ve çalışan dengesi değişti: Her 10 emekliye 16 çalışan denk geliyor

SGK Aralık 2024 verilerine göre, çalışan ve emekli dengesi netleşti. Son iki yılda 2,9 milyon kişi daha emeklilik hakkı kazanırken, sosyal güvenlikte aktif/pasif oranı 1,61’e gerileyerek tarihin en düşük seviyesini gördü.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2024 yılı Aralık ayı verilerine göre, çalışan ve emekli dengesi önemli ölçüde değişti. Yıl boyunca 724 bin 479 kişi emekliliğe ayrıldı. Özellikle 2023'te Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan 2 milyon 193 bin 791 kişi ile birlikte, son iki yılda toplamda 2 milyon 918 binden fazla kişiye emekli maaşı bağlanmış oldu. Normal şartlarda her yıl 350-400 bin kişinin emekli olduğu düşünüldüğünde, bu rakamların oldukça yüksek olduğu göze çarpıyor.

İŞÇİ EMEKLİLİĞİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Bağ-Kur ve memur statüsündeki emekli sayıları, önceki yılların ortalamalarına yakın seyrederken, işçi statüsünde çalışanların emekli olma oranında büyük bir yükseliş gözlemlendi. 2024 yılında işçi statüsündeki 603 bin kişi emekliye ayrıldı ve böylece son iki yılda bu kesimdeki toplam emekli sayısı 2 milyon 527 bini geçti. Önceki yıllarda bu rakam 250-300 bin arasında değişiyordu.

BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLİK ORANLARI

Kendi işini yapanların bağlı olduğu Bağ-Kur statüsünde, 2024'te 73 bin 231 kişi emekli oldu. 2023’te ise bu sayı 182 bin 557 olarak gerçekleşmişti. Son iki yılın toplamında 255 bin 788 kişi Bağ-Kur kapsamında emekliye ayrılmış oldu.



Memurlar açısından bakıldığında, 2024’te 48 bin 151 kişi emeklilik hakkını kullanırken, 2023 yılında bu rakam 86 bin 406 olarak kaydedildi. Böylece son iki yılda toplamda 134 bin 557 memur emekliye ayrıldı.

AKTİF SİGORTALI SAYISI VE EMEKLİLİK DENGESİ

SGK’ya prim ödeyen aktif sigortalıların toplam sayısı, 2023 yılındaki 25 milyon 358 bin 22 kişiden, 2024 yılı itibarıyla 267 bin 728 kişi artarak 25 milyon 625 bin 750’ye ulaştı. Bu gruba çıraklar, muhtarlar, stajyerler, tarım sigortalıları ve yurt dışı çalışanları da dahil.

Öte yandan, SGK’dan emekli maaşı, malullük, ölüm aylığı veya iş görmezlik ödeneği alanların dosya bazındaki toplam sayısı, 2024 yılında 633 bin 724 kişi artarak 15 milyon 869 bin 846’ya çıktı. Bu kapsamda aylık ve gelir alan kişi sayısı ise 647 bin 361 kişi artarak 16 milyon 677 bin 617 oldu.

ÇALIŞAN EMEKLİ SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin sayısı 2024 yılında 239 bin 645 kişi artarak 2 milyon 104 bin 633’e yükseldi. Bu grubun 1 milyon 877 bin 30’unu erkekler, 227 bin 603’ünü ise kadınlar oluşturuyor. Bu artışın büyük ölçüde EYT sonrası çalışmaya devam eden kişilerden kaynaklandığı belirtiliyor.

AKTİF-PASİF DENGESİ TARİHİ DÜŞÜŞTE

Adına prim yatırılan sigortalı sayısının, emekli maaşı veya diğer ödemelerden faydalananlara bölünmesiyle hesaplanan "aktif-pasif dengesi", 2024 yılı sonunda 1,61’e gerileyerek tarihi dip seviyeye ulaştı. 2022 sonunda 2,01 olan bu oran, 2023’te 1,66'ya düşmüş ve 2024’te daha da gerileyerek 1,61 seviyesine inmiş oldu. Bu da Türkiye'de her 1 emekliye karşılık sadece 1,61 çalışanın olduğu anlamına geliyor.

SGK verilerine göre, özellikle EYT sonrası artan emeklilik başvuruları, çalışan-emekli dengesini ciddi şekilde etkiledi.

(Sigortalı çalışanlar/Aylık ve gelir alanlar)

2014: 1,94

2015: 1,92

2016: 1,89

2017: 1,95

2018: 1,86

2019: 1,80

2020: 1,87

2021: 1,93

2022: 2,01

2023: 1,66

2024: 1,61