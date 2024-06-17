SGK açıkladı! Kurban Bayramı'ndan sonra 50 binden fazla emeklinin maaşları yatmayacak

17 Haziran 2024 10:12 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 10:18

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50 bin emeklinin maaşında kesinti yaşanacak.

Artan şikayetlerin ardından SGK yetkilileri 50 bin kişinin emekli maaşını kesti.

Her ay 16 milyon vatandaşa maaş ödemesi yapan SGK, bazı emeklilerin maaşlarının yatmayacağını duyurdu.

50 BİN EMEKLİNİN MAAŞI KESİLECEK

Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, SGK, Kurban Bayramı'ndan sonra bazı emeklilerin maaşlarını kesecek.

Yaklaşık 50 bin emeklinin maaşında kesinti olacak.

SGK'nın aldığı yeni karar ile geçmişte usulsüz emeklilik hakkı elde eden emekli vatandaşların dosyaları incelemeye alındı.

SGK müfettişleri tarafından gerçekleştirilen incelemede herhangi bir işte çalışmadıkları halde kendilerini çalışıyormuş gibi gösterip prim ödeyerek sisteme kayıt olmuş binlerce emeklinin maaşı kesilecek.

Usulsüzlük yaptığı belirlenen emeklilerin maaşları kesilecek.

SGK bu kapsamda 2023 yılında 50 binden fazla emeklinin maaşlarını kesmiş ve haklarında yasal işlem başlatmıştı.

SAHTE SİGORTALILAR HAKKINDA İNCELEME

SGK ayrıca sahte sigortalar için de harekete geçti.

Emeklilik için prim gün sayısını tamamlamak isteyen kişiler sahte sigortalar, titizlikle incelenecek.

Sahte sigortalılık süresi hesaplanarak kişinin toplam prim gün sayısından düşülüyor.

SGK tarafından o vatandaşlar için yasal işlem başlatılacak. Sahte sigortalılar belirlendikten sonra emekli olan kişilerin ilk olarak emekli maaşları kesilecek.

Önceki ödemelerin de yasal faizi ile birlikte geri ödenmesi istenecek.

SGK'nın emeklilik süreçlerindeki denetim ve önlemleri artacak.