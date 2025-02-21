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 | İrem Çınar

SGK bankalarla promosyon anlaşması yapacak mı? Emekli promosyonlarında kafalar karıştı: Emin Yılmaz çok net açıkladı

Milyonlarca emekli, promosyon ödemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bankaların sunduğu promosyon tutarları merak konusu olurken, Mart ayında yeni bir protokol imzalanmayacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Peki, emekliler promosyon almaya devam edecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 09:48

Son günlerde kamuoyunda, SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü imzalanacağı ve emeklilere ödenecek promosyon miktarlarının artacağı konuşuluyordu. Ancak son gelişmelere göre, Mart ayında yeni bir protokol imzalanmayacağı ve her bankanın kendi kampanya tutarını belirleyeceği iddia ediliyor.

PROMOSYON ÖDEMELERİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Yeni bir protokol imzalanmasa bile, birçok özel banka promosyon ödemelerini artırmış durumda. Halihazırda promosyon miktarları 20 bin TL’yi aşarken, en yüksek promosyon tutarının 25 bin TL ile 27 bin TL seviyesine çıktığı görülüyor.

MART AYINDA YENİ BİR ANLAŞMA OLACAK MI?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyon sürecine dair şu açıklamalarda bulundu:

"İlk olarak 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 19 banka arasında imzalanan protokol kapsamında, emeklilere 500 TL ile 750 TL arasında promosyon ödenmeye başlandı. 2022’de yapılan revizyonla bu tutar 3.000 TL ile 5.000 TL seviyesine çıkarıldı. Son olarak 2024 yılı Mart ayında yapılan güncelleme ile promosyonlar 8.000 TL ile 12.000 TL arasında belirlendi. Ancak Mart ayında yeni bir protokol imzalanıp imzalanmayacağı henüz net değil. Bu konuda en doğru açıklamanın SGK veya ilgili Bakanlık tarafından yapılması gerekir"

Yılmaz, promosyon taban miktarlarının SGK tarafından belirlenmesinin önemine dikkat çekerken, bankaların ise üst limit konusunda serbest olduğunu belirtti. Serbest piyasa koşulları gereği bankalar, müşteri çekebilmek adına rekabetçi promosyon kampanyaları düzenleyebiliyor.

YENİ ANLAŞMA İLE PROMOSYONLAR NE KADAR ARTABİLİR?

Emekli maaşlarına yılda iki kez enflasyon farkı yansıtılıyor. Son yapılan düzenleme ile Mart 2024’te en düşük emekli maaşı 10.000 TL iken, günümüzde 14.469 TL’ye yükseldi. Bu da yaklaşık %45’lik bir artış anlamına geliyor.

Yılmaz, üç yıllığına ödenen promosyon tutarının enflasyon farkına göre %50 oranında artırılması durumunda, dul ve yetimlere verilen 5.000 TL’lik promosyonun 7.500 TL’ye, 8.000 TL ile 12.000 TL arasındaki taban promosyonun ise 12.000 TL ile 18.000 TL arasına çıkabileceğini ifade etti. Ayrıca, şu anda 27.000 TL’ye kadar çıkan promosyon ödemelerinin ilerleyen süreçte 40.000 TL’ye ulaşmasının mümkün olduğunu belirtti.

SGK İLE ANLAŞMA OLMASA BİLE PROMOSYON YATIRILACAK MI?

SGK ile yeni bir protokol imzalanmasa bile bankaların promosyon tutarlarını artırabileceğini vurgulayan Yılmaz, rekabet ortamının bankaları yeni müşteriler çekmek adına daha yüksek promosyon ödemeleri yapmaya teşvik ettiğini söyledi. Ancak SGK tarafından belirlenen taban rakamlar, dar gelirli emekliler için önemli bir avantaj oluşturuyor.

EMEKLİLER İÇİN BEKLEMEK DAHA AVANTAJLI OLABİLİR

Emin Yılmaz, emeklilerin üç yıllık sözleşmelerini istedikleri zaman iptal edebileceğini ve yeni bir promosyon fırsatından yararlanabileceklerini belirterek, Mart ayındaki gelişmelere bağlı olarak daha avantajlı kampanyaların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Bu nedenle emeklilerin acele etmeden süreci takip etmelerinin faydalı olacağını dile getirdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Emekli promosyonu kimler alabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart 2024 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.
ETİKETLER
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