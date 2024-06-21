SGK Başuzmanı İsa Karakaş asgari ücret ara zam tarihini açıkladı! Eylül'de 4 bin TL zam beklentisi

21 Haziran 2024 15:15 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 15:15

Temmuz ayının yaklaşmasıyla asgari ücrete ara zam kulisleri de hareketlendi.

İsa Karakaş'tan asgari ücret açıklaması geldi.

Yüksek enflasyon karşısında maaşları eriyen milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret ara zammındayken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, müjdeli haberi verdi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Artan enflasyon ve yaşam maliyeti nedeniyle çalışanlarda asgari ücrete ara zam yapılması beklentisi oluştu.

Kamu çalışanlarına yapılacak zammın temmuz ayında yapılacağını aktaran SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Karakaş, asgari ücretlilere de eylül ayında bir zam yapılmasını beklediğini açıkladı.

Asgari ücrete yapılması beklenen zam miktarını ise 4 bin TL olarak hesapladı.

ASGARİ ÜCRETE 4 BİN TL ZAM BEKLENİYOR

Asgari ücretin artırılmasının, çalışanların yaşam standartlarını iyileştireceğini belirten İsa Karakaş, 4.000 TL'lik zam beklentisi ile milyonlarca çalışan için umut verici bir haber verdi.

Kamu çalışanlarının temmuz ayında zam alacağını hatırlatan deneyimli uzman, asgari ücretlilere eylül ayında bir zam yapılabileceğini dile getirdi.

İsa Karakaş'ın açıklaması şöyle;

"Yapılacak zam, asgari ücretle geçinen vatandaşların hayat pahalılığı için önemli bir destek olacak. Geçim sıkıntısı yaşayan asgari ücretliler, gıda, kira ve diğer temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarından olumsuz etkileniyor. Zor durumda olan asgari ücretliler için planlanan zam, ekonomik anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak."