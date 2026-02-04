SGK borcu olanlara iyi haber! 36 ay taksit ve kademeli ödeme imkanı

Kategoriler
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların tecilinde yüzde 10 olan peşin ödeme koşulu hafifletildi. Borç kaç taksite bağlanırsa peşin ödenecek tutar bir taksit ile sınırlı olacak. Borçlar 36 aya kadar taksitlendirilebilecek.
Habertürk'te yer alan haere göre, Amme Alacakları Kanunu uyarınca, devlete olan borçların vadesinde ödenmesi veya haczedilmesi mükellefi çok zor duruma düşürecekse 36 aya kadar tecil edilebiliyor. Mükellefin 50 bin liraya kadar olan borçlarının tecili sırasında teminat şartı aranmıyordu. Cumhurbaşkanı kararı ile bu tutar 250 bin liraya çıkartılmıştı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alacaklarının takibine ilişkin genelgede değişiklik yaptı. Cumhurbaşkanı kararına paralel şekilde, SGK alacaklarının tecilinde teminat şartı limiti 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi. Borcu 250 bin lira ve altında olan mükelleflerden tecil için teminat istenmeyecek.
Eski genelgede borçların tecil edilebilmesi için borcun en az yüzde 10’unun peşin ödenmesi gerekiyor, kalan tutar ise eşit taksitlere bölünüyordu. Örneğin 750 bin lira borç varsa tecil planı 75 bin liranın ödendiği tarihte başlıyordu ve kalan tutar 24 taksite bölünüyordu. Yeni genelgede ise borç tutarı taksit sayısına bölünecek ve ilk taksit peşinat kabul edilecek. Buna göre, 750 bin lira borcu olan mükellefin tecil planı 75 bin lira yerine 31.250 TL ödemesiyle başlayacak.
SGK’ya olan borçlar azami 36 aya kadar tecil edilebiliyor. Borçlar eşit taksitlerle ödeniyor. Ancak borçluların kademeli ödeme planında ısrar etmesi ve taksitlerini eşit ödemeyecek durumda olduğuna kanaat getirilmesi halinde de borcun en az yüzde 10’unun peşin ödenmesi isteniyordu. Yeni genelgeye göre ise ilk 6 aya ait taksit tutarları yarı oranında ödeme planına bağlanabilecek. Bu durumda örnekteki mükellef ilk 6 ay 31.250 TL yerine 15.625 TL, geri kalan aylarda ise 36.458 TL tutarında taksit ödeyecek.
Mükellefin tecil talebinin değerlendirilmesinde talepte bulunduğu yıl ile önceki iki takvim yılında üç kez tecilinin bozulmuş olması halinde, bu borçlar ödeninceye kadar yeni tecil talebi kabul edilmeyecek. Ancak, daha önce bozulmuş olan tecil işlemlerine ilişkin borçlar, yeni tecil talebinde bulunmadan önce ödenmişse tecil işlemleri bozulmuş sayılmayacak ve yeni başvuru kabul edilecek.
Teminat şartı aranmayacak borç limiti 50 bin liradan 250 bin liraya çıkartıldı. Teminatsız tecil tutarı, işyeri ve borç türüne bakılmaksızın mükellefin alacaklı SGK ünitesine olan borç toplamı esas alınarak belirlenecek. Teminatsız tecil tutarını aşan borçların tecilinde, limiti aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi istenecek. Örneğin, mükellefin Eskişehir, Bursa ve Bilecik sosyal güvenlik il müdürlüklerine ayrı ayrı 250 bin lira borcu varsa, tek bir üniteye olan borcu 250 bin lirayı aşmadığı için hiçbirinden teminat istenmeyecek.
Tecil edilen SGK alacakları ile ilgili olarak daha önce borcun tamamını karşılayacak şekilde konulmuş hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminat tutarı iade edilecek. Alacakların tecili sırasında gösterilmesi gereken zorunlu teminat tutarı belirlenirken tecil faiz tutarları dikkate alınmamakla birlikte, hacizlerin kaldırılmasında ve teminatların iadesinde ödenmesi gereken tecil faizi de dikkate alınacak.
Eski genelgeye göre üç taksitin ödenmemesi halinde, ödenmeyen üçüncü taksitin ödeme süresini takip eden günde tecil işlemi bozuluyordu. Ayrıca ödenmeyen en fazla iki taksitin son taksit ödeme süresine kadar ödenmemesi halinde de tecil işlemi bozuluyordu. Yeni genelgede bu iki konuda da kolaylık sağlandı. Tecilin bozulmamasında aranan ödenmeyen üç taksit sayısı dörde çıkartıldı. En son vade gününe kadar ödenebilecek taksit sayısı da ikiden üçe çıkartıldı.
Yeni genelge uyarınca ayrıca, bir takvim yılında üç aya kadar cari borcun ödenmemesi tecil bozulmayacak, dört aya ait cari borcun ödenmemesi halinde bozulacak. Bir takvim yılında üç cari aya ait borcun ödeme planındaki tecil süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar ödenmesi halinde de tecil planı bozulmayacak.