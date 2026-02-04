SGK borcu olanlara iyi haber! 36 ay taksit ve kademeli ödeme imkanı

Eski genelgede borçların tecil edilebilmesi için borcun en az yüzde 10’unun peşin ödenmesi gerekiyor, kalan tutar ise eşit taksitlere bölünüyordu. Örneğin 750 bin lira borç varsa tecil planı 75 bin liranın ödendiği tarihte başlıyordu ve kalan tutar 24 taksite bölünüyordu. Yeni genelgede ise borç tutarı taksit sayısına bölünecek ve ilk taksit peşinat kabul edilecek. Buna göre, 750 bin lira borcu olan mükellefin tecil planı 75 bin lira yerine 31.250 TL ödemesiyle başlayacak.

