SGK duyurdu: 70 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru tarihleri belli oldu

01 Eylül 2024 02:06 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 02:49

Memur maaşı Ocak 2025 zammı için iki yeni hesap! İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşı tablosu…

Memur maaşı Ocak 2025 zammı için iki yeni hesap! İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşı tablosu…

Sözleşmeli bilişim personeli ilanı açıldı. Çalışma Bakanlığı SGK'nın 70 kişiyi istihdam edeceğini duyurdu. Adayların hangi tarihlerde ve nereden başvuru yapacağı da belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Adaylar, başvurularını 2-16 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.

Alımla ilgili detaylı bilgiye, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.