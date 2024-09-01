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SGK duyurdu: 70 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Eylül 2024 02:06 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 02:49
SGK duyurdu: 70 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurulumu işçi alımı ilanı açtı. Kuruma 70 sözleşmeli personel alınacak. Eylül ayında başlayacak başvuruların tarihleri de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Sözleşmeli bilişim personeli ilanı açıldı. Çalışma Bakanlığı SGK'nın 70 kişiyi istihdam edeceğini duyurdu. Adayların hangi tarihlerde ve nereden başvuru yapacağı da belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

SGK duyurdu: 70 sözleşmeli personel alınacak: Başvuru tarihleri belli oldu - 1. Resim

Adaylar, başvurularını 2-16 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.

Alımla ilgili detaylı bilgiye, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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