SGK duyurdu: 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır
SGK'nin "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı. Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan sitede, emeklilere özel yapılan indirimler ve fırsatlara erişilebilecek.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı.
'EMEKLİ DİJİTAL KİMLİK KARTI' HAZIR
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'http://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
VİDEODA ANLATILDI
SGK'nin paylaşımında "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi.
Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.