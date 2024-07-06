SGK duyurdu: 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır

06 Temmuz 2024 21:11 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 21:20

Tunceli’de kaya faciası! Seyir halindeki araca isabet etti: Ölü ve yaralılar var!

Tunceli’de kaya faciası! Seyir halindeki araca isabet etti: Ölü ve yaralılar var!

İsrail BM okulunu da tanımadı: Çok sayıda sivil ölü ve yaralı var!

İsrail BM okulunu da tanımadı: Çok sayıda sivil ölü ve yaralı var!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı.

'EMEKLİ DİJİTAL KİMLİK KARTI' HAZIR

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'http://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

VİDEODA ANLATILDI

SGK'nin paylaşımında "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi.

Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.