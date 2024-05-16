SGK duyurdu! Emekli, işsiz, engelli ve yaşlı çalıştıran işverene prim desteği verilecek

16 May 2024 17:06 - Güncelleme : 16 May 2024 17:19

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Hükümet asgari ücret zammına yanaşmıyor! Bu kez ‘düzeltme’ gelebilir: SGK Uzmanı tarih verdi

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Emeklilere destek ödemesi yatırıldı! On binlerce kişiye 2 bin TL hesaplara geçti

Emeklilere destek ödemesi yatırıldı! On binlerce kişiye 2 bin TL hesaplara geçti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işverene verdiği 16 prim desteğinin 2024 yılında da vereceğini duyurdu. İşverene emekli, işsizlik maaşı alan, engelli veya yaşlı çalışanları için prim desteği sağlanacak.

SGK TEŞVİKLERİ İLE PRİM ÖDEME ORANINI AZALTMAK MÜMKÜN

KOBİ’ler için yılın en önemli teşvikleri belli oldu. Bu teşviklerle işsizlik ücreti alan, emekli olan veya Ar-Ge alanında çalışanları istihdam eden işverenlerin de yararlanabileceği SGK teşvikleri ile prim ödeme oranını yüzde 5 ila yüzde 37.5 arasında azaltmak mümkün.

Şirketler için en önemli maliyet kalemlerinden birini çalışan giderleri oluşturuyor. Her ne kadar ilk akla gelen çalışan gideri maaş olsa da SGK primi, işsizlik sigortası gibi yan kalemler ile birlikte bu maliyet giderek büyüyor. Bu nedenle bir çalışan veya binlerce çalışan olması fark etmeksizin tüm işletmeler, yan giderleri azaltmanın yollarını arıyor.

İŞTE SGK’NIN 2024 YILINDA VERECEĞİ 7 SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

İnsan kaynakları platformu Kolay İK, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2024 yılında da vereceğini duyurduğu 14'ü 4/A sigortalı çalıştıran iş yerlerine, 2'si 4/B sigortalılarına yönelik toplam 16 adet sigorta primi teşvikinin en çok talep gören 7 tanesini açıkladı.

MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİMİ KARŞILANIYOR

5510-Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi teşviki (Yüzde 5) Özel sektör çalışanlarının esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

EMEKLİ ÇALIŞAN İSTİHDAM EDENE TEŞVİK

15510-Emekli çalışan istihdam edenlere özel (Yüzde 5) 5510 sayılı kanunun geçici 95. maddesinin birinci fıkrası kapsamında emekli olanların en son çalıştıkları özel sektör iş yerinden ayrıldıkları tarihi takip eden 30 gün içerisinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik priminin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarını Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALANLARI İŞE ALANLARA AVANTAJ

15921-İşsizlik ödeneği alan kişileri istihdam eden işverenler için (Yüzde 33.5)

İşsizlik ödeneği alan sigortalıların özel sektörde işe başlaması durumunda, bu kişilerin işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin yüzde 1'i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

İLAVE 6 AYLIK SÜRE İLE DESTEK UYGULAMASI DA VAR

6111- 2011-2025 yılı arasındaki istihdamı ilgilendiriyor (Yüzde 20.5) Özel sektör işverenleri tarafından 1 Mart 2011-31 Aralık 2025 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Şirketler aynı zamanda Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizler arasından işe yeni alınan çalışanlar için ilave 6 aylık süre ile teşvik uygulamasından faydalanabiliyor.

ENGELLİ ÇALIŞTIRANA PRİM AVANTAJI

14857-Engelli çalışan istihdamında prim teşviki (Yüzde 20.5) Özel sektöre ait iş yerlerinde istihdam edilen engelli çalışanların sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

AR-GE VE TASARIMA ÖZEL TEŞVİK

5746/15746-Ar-Ge ve tasarıma özel teşvik (Yüzde 12.5) Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı kanunun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31 Aralık 2028 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanıyor.

SOSYAL HİZMETLERDE KALANLAR İÇİN PRİMİ TAMAMI KARŞILANIYOR

2828-Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındaki çalışanlar için teşvik (Yüzde 37.5) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek 1. maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından istihdamı halinde, prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.