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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

SGK duyurdu! Emeklilerin zam farkı bugün hesaplara yatırılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaş farkının 11 Şubat 2025 tarihinden itibaren ödeneceğini açıkladı. Ödemeler emekli maaşı alınan banka veya PTT şubesinden yapılacak.

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SGK duyurdu! Emeklilerin zam farkı bugün hesaplara yatırılıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 09:50

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası oluşan fark tutarları, 11 Şubat 2025 tarihinde ödenmeye başlanacak. Emekliler ve hak sahipleri, ödemelerini maaş aldıkları banka ya da PTT şubelerinden çekebilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14.469 TL

SGK’nın duyurusunda, emeklilere yönelik yapılan düzenlemenin detaylarına da yer verildi. 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı, 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Böylece emeklilerin maaşlarında artış sağlanmış oldu.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında belirlenen en düşük maaş tutarı artırıldı. Bu kapsamda SGK, yaklaşık 5,6 milyar liralık fark ödemesi yapacak.  
 

ÖDEMELER NASIL ALINACAK?

SGK’nın açıklamasına göre, fark ödemeleri 11 Şubat 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak. Emekliler, maaş aldıkları banka veya PTT şubelerinden ödemelerini kolaylıkla çekebilecek.

 

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