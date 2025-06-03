SGK duyurdu: Gurbetçilere sağlık sigortası imkanı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası için gerekli olan şartlar hakkında bir hatırlatma paylaşımında bulundu. SGK, eşi, anne/babası veya çocuğu Türkiye'de ikamet eden Türk soylular için ayda 780,17 TL Genel Sağlık Sigortası (GSS) ödemesi yaparak Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanabilineceğine ilişkin bilgi verdi.

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Genel Sağlık Sigortası, Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişim için temel bir güvence sistemi olarak öne çıkıyor. Türk soylular için 2025 yılı itibarıyla bu primin aylık tutarı 780,17 TL olarak belirlendi.

GSS primi ödeme yükümlülüğü doğduğunda kişinin ödeme gücü yoksa, devletin bu primi karşılaması için gelir testi yaptırılması gerekiyor.