SGK elektronik tebligatta bir milyonu aştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elektronik Tebligat Uygulaması ile 1 milyon 125 bin 159 tebligatın yapıldığını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK Elektronik Tebligat Uygulaması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
ÜCRETSİZ SAĞLANIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elektronik Tebligat Uygulaması hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Işıkhan, SGK Elektronik Tebligat Uygulaması ile tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalanarak tebligat adreslerine kolaylıkla iletilebilmesini ücretsiz sağladıklarını hatırlattı.
1 MİLYONU AŞTI
Vedat Işıkhan, birimler tarafından ilgili vatandaşlara elektronik ortamda ücretsiz iletilen tebligat sayısının ise 1 milyon 125 bin 159 olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:
Dijitalin Yüzyılı’nda vatandaşlarımıza hizmet alanımızı genişletiyor, işlemlerini kolaylaştırıyoruz.
Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Tebligat Uygulaması ile vatandaşlarımıza tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalanarak tebligat adreslerine kolaylıkla iletilebilmesini ücretsiz olarak sağlıyoruz.
Haziran ayı itibarıyla;
Elektronik Tebligat Uygulaması’na yapılan başvuru sayısı: 2.624.669
Birimlerimiz tarafından ilgili vatandaşlarımıza elektronik ortamda ücretsiz şekilde iletilen tebligat sayısı: 1.125.159