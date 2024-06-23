SGK elektronik tebligatta bir milyonu aştı

23 Haziran 2024 13:11 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 13:14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK Elektronik Tebligat Uygulaması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

ÜCRETSİZ SAĞLANIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elektronik Tebligat Uygulaması hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan, SGK Elektronik Tebligat Uygulaması ile tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalanarak tebligat adreslerine kolaylıkla iletilebilmesini ücretsiz sağladıklarını hatırlattı.

1 MİLYONU AŞTI

Vedat Işıkhan, birimler tarafından ilgili vatandaşlara elektronik ortamda ücretsiz iletilen tebligat sayısının ise 1 milyon 125 bin 159 olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

Dijitalin Yüzyılı’nda vatandaşlarımıza hizmet alanımızı genişletiyor, işlemlerini kolaylaştırıyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Tebligat Uygulaması ile vatandaşlarımıza tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalanarak tebligat adreslerine kolaylıkla iletilebilmesini ücretsiz olarak sağlıyoruz.

Haziran ayı itibarıyla;

Elektronik Tebligat Uygulaması’na yapılan başvuru sayısı: 2.624.669

Birimlerimiz tarafından ilgili vatandaşlarımıza elektronik ortamda ücretsiz şekilde iletilen tebligat sayısı: 1.125.159