Bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde heyecanlandıran açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelmişti. Bakan Işıkhan bayram ikramiyesi tutarının 4 bin lira olarak belirlendiğini ifade ederken ödeme tarihlerine ilişkin erken verilmesine yönelik yapılacak çalışmayı işaret etmişti. Emekli bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre yararlanabilecek. Yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, köy korucuları, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören siviller, vazife malulleri de benzer şekilde ikramiyelerden faydalanabilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılacak. Geçtiğimiz bayramda 3 (üç) gün içerisinde tüm emeklilerin ikramiye ödemeleri tamamlanmıştı. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi SGK tarafından açıklandı mı? İşte, ikramiyeler için ön görülen tarih…

HABERİN ÖZETİ SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2026 takvimi! 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili açıklamalarının ardından, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerine yönelik beklentiler ve maaş ödemelerinin öne çekilmesi konusundaki gelişmeler haberde yer alıyor. Bayram ikramiyesi tutarı 4 bin lira olarak belirlendi. Ödeme tarihlerinin erken verilmesi için çalışma yapılacağı belirtildi. Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta başlayacağı ve ikramiye ödemelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılmasının beklendiği ifade edildi. Emeklilerin maaş ödemelerinin de bayramdan önce yatırılması bekleniyor. Memurlar için bayram tatili 9 güne uzatıldı.

SGK KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak takvime göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri hesaplara aktarılacak. SGK henüz ödeme takvimini duyurmazken heyecanlandıran açıklama Bakan Işıkhan’dan gelmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamasında Ramazan Bayramı’nda verilen ikramiye tutarının Kurban Bayramı içinde geçerli olduğunu ifade ederken “Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız” ifadelerini kullandı.

Normal şartlarda bayram ikramiyeleri bayramdan 7-10 gün önce hesaplara yatırılmaya başlanıyordu. Bu yıl Kurban Bayramı 27 Mayıs tarihinde başlayacak. İkramiye ödemelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİLERİN GÖZÜ MAAŞ ÖDEMELERİNE ÇEVRİLDİ

Kurban Bayramı’nda çifte sevinç yaşamak isteyen emekliler ikramiyelerin yanı sıra maaş ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını her ayın ilk 5 günü alırken bayram öncesinde Mayıs ayı maaşlarını alacak. SSK emeklileri ise maaşlarını 17 ve 26’ı arasında alıyor. Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise 25-28’i arasında ödeniyor. Yapılacak düzenlemeyle tüm emeklilerin maaşlarının bayramdan önce yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.

MEMURLAR İÇİN BAYRAM TATİLİ 9 GÜN SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını ifade etti.

Bayram öncesinde 26 Mayıs tarihi tam gün idari izin olurken 27 Mayıs Salı arefe günü de yarım gün idari izin olacak ve öncesindeki hafta sonu da hesaba dahil edildiğinde bayram tatili toplam 9 gün sürecek.

İdari izin 657 sayılı memurları kapsayacak. 9 günlük tatilde belediyeler, valilikler, okullar, üniversiteler ve diğer kamu kurumları hizmet vermeyecek.