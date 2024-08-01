SGK çalışan ve işverenler için harekete geçti! 40 bin TL ödeyecekler

01 Ağustos 2024 14:32 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:37

SGK 104 arsasını satışa çıkardı! İçinde İstanbul’un plajı da var

SGK 104 arsasını satışa çıkardı! İçinde İstanbul’un plajı da var

SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, en az 40 bin lira para cezası uygulayacağını açıkladı. Çalışan ve işverenleri yakından ilgilendiren gelişmede kayıtdışılığın yoğun olduğu sektörler, küçük ölçekli işletmeler ile yabancıların yoğun olarak çalıştığı sektörler mercek altına alındı.

KAYITDIŞI ÇALIŞANLAR TESPİT EDİLECEK

SGK patron ve çalışanlar için uyarıda bulundu. Milliyet'in haberine göre, kayıt dışı olarak işçi çalıştıranları büyük cezalar ödeyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıtdışılığın yoğun olduğu sektörler, küçük ölçekli işletmeler ile yabancıların yoğun olarak çalıştığı sektörleri incelemeye aldı.

Eğer bir işçi 1 gün dahi sigortasız çalıştırılırsa işveren en az 40 bin lira para cezası ödeyecek.

Kayıt dışı çalışılan süre emeklilik hesabına eklenmezken bu durum çalışanın mağdur olmasını sağlıyor. Böylece çalışanın emeklilik süresi uzuyor, kıdem ya da ihbar tazminatı alamıyor. Ayrıca rapor ücreti de ödenmiyor.

SGK, bu mağduriyet için harekete geçti.

İŞVERENLERİ BÜYÜK CEZALAR BEKLİYOR

Kayıtdışı işçi istihdam ettiği tespit edilen işverenleri yüksek idari para cezaları bekliyor. 2024 yılı için aylık en az 40 bin 5 lira para cezası uygulanacak.

SGK, bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyetinin ödeyecekleri primin yaklaşık 5 katı olacağını açıkladı.

ELDEN ÖDEME YASAK

SGK, işçilere yapılan ücret ödemelerinin banka aracılığı ile yapılması gerektiğinin de altını çizdi. Aksi durumda ceza uygulanacağını açıkladı.

İZİNSİZ ÇALIŞAN YABANCILARA DA CEZA

Türkiye’de çalışan yabancılar da fiilen çalışmaya başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alması gerekiyor.

SGK, çalışma izni bulunmayan her bir yabancı için 56 bin lira ceza kesileceğini kaydetti.

İzinsiz şekilde kendi başına çalışan yabancıya da 45 bin lira ceza verilecek.