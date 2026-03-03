SGK hatayı affetmedi! Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin dul, yetim ve emekli maaşı kesildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 606 kişiyi tespit ederek hileli boşanan bu kişilerin aylıklarını kesti.