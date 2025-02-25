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 | İrem Çınar

SGK kararı sonrası enflasyon beklentisini güncelledi: JPMorgan'dan dikkat çeken tahmin!

JPMorgan, sağlıkta muayene katılım paylarındaki düşüş sonrası enflasyon tahminini revize etti. Banka, şubat ayı enflasyon beklentisini yüzde 3,5’ten yüzde 2,7’ye çekti.

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SGK kararı sonrası enflasyon beklentisini güncelledi: JPMorgan'dan dikkat çeken tahmin!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 12:29

JPMorgan, sağlıkta muayene katılım paylarının düşürülmesinin ardından şubat ayı enflasyon tahminlerini aşağı çekti. Bankadan yapılan açıklamada, sağlık fiyatlarındaki düzenlemenin toplam potansiyel dozaj etkisinin yüzde 1'e ulaşabileceğini açıkladı.

JPMorgan, şubat ayı için aylık enflasyon beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 2,7'ye çekti. Yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 27,2 olarak korudu. Banka, TCMB'nin mart ve nisan aylarında 250'şer baz puanlık faiz indirimlerine devam edeceğini öngördü. 2025 yılı faiz beklentisini yüzde 30 olarak açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık uygulama tebliğinde değişikliğe gitmişti. Tebliğ ile hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katılım payı tutarları düşürülmüştü. Eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde hasta muayene katılım payı tutarı 45 liradan 20 liraya indirilmişti.

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#JP Morgan
#enflasyon beklentisi
#Enflasyon
#Ekonomi
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