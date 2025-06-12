Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

SGK kimlere ödeme yapacak? Faruk Erdem uyardı: Hesabınızı kontrol edin!

Sağlık ödemesi, işsizlik maaşı, evlilik desteği, trafik kazası ödemesi gibi pek çok konuda yapılan SGK ödemeleri için hesaplarınızı kontrol etmeniz gerektiğini hatırlatan gazeteci Faruk Erdem, tüm detaylarıyla ödemeler hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
SGK kimlere ödeme yapacak? Faruk Erdem uyardı: Hesabınızı kontrol edin!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 09:55

Çalışma hayatı mevzuatı gereği, SGK birçok alanda vatandaşa maddi destek sağladığını belirten Gazeteci Faruk Erdem, SGK tarafından vatandaşa yapılan ödemeler hakkında bilgi verdi. Ödemeler konusunda bilgi sahibi olmayanların hesabını kontrol etmesi gerektiği uyarısında bulunan Erdem, 65 yaş aylığı ve engelli maaşlarının yanı sıra, bazı ödemelerin başvuruya gerek kalmadan otomatik yapıldığını, bir kısmı için başvuru gerektiğini belirtti.

SGK kimlere ödeme yapacak? Faruk Erdem uyardı: Hesabınızı kontrol edin!

SGK KİMLERE ÖDEME YAPIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanlara ve işsizlere, hastalara, kendisinden ödenek ve maaş alanlara yönelik birçok konuda ödemeler yapıyor. Bu ödemeler için bazı şartları da taşımak gerekiyor.

SGK kimlere ödeme yapacak? Faruk Erdem uyardı: Hesabınızı kontrol edin!

SAĞLIK KONUSUNDA YAPILAN DESTEK ÖDEMELERİ NELER?

SGK'nın en önemli ödemelerinin başında sağlık ödemeleri geliyor. Gerek devlet gerekse özel hastanelerdeki birçok tedavinin önemli kısmını SGK karşılıyor.
Hastane ve muayene masrafları
İlaç giderleri (katılım payı dışında kalan kısmı)
Tıbbi cihaz ve malzeme ödemeleri (örneğin işitme cihazı, tekerlekli sandalye)
Diş tedavileri (kısıtlı kapsamda)

Çalışanlar için hangi ödemeler var?
İş göremezlik ödeneği: Geçici hastalık, iş kazası, meslek hastalığı gibi durumlarda verilir.
Analık (doğum) parası: Yengi düzenleme ile 2025 sonrası doğumlarda ilk doğum için ödenek 5 bin lira oldu. İkinci çocukta ayda 1.500 TL (60 ay) üç ve sonraki doğumlarda ayda 5 bin TL (60 ay) olarak ödeniyor. Türk vatandaşı olmak yeterli oluyor. Başvuru isteniyor.
Emzirme ödeneği (süt parası): Annelere her doğum için bir kere ödeniyor. Anne çalışmıyorsa babaya veriliyor. 2025 yılı için 1.238 TL. Başvuru gerekmiyor.
Yol ve gündelik ücretleri (tedavi için sevkle başka şehre gönderilen hastalara)

SGK kimlere ödeme yapacak? Faruk Erdem uyardı: Hesabınızı kontrol edin!

İŞSİZLİK ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

İşsizlik parası İŞKUR tarafından ödeniyor. Ancak SGK'dan ayrılış şartı bulunuyor. İşsizlik maaşı almak için temel şartlar şunlar:
Son 3 yılda en az 600 gün prim
Son 120 gün sigortalı çalışma
Kendi isteğiyle işten ayrılmamış olmak

SGK kimlere ödeme yapacak? Faruk Erdem uyardı: Hesabınızı kontrol edin!

ÇEYİZ YARDIMI KİMLER İÇİN VERİLİYOR?

Anne veya babasından ölüm aylığı (yetim maaşı) alan kız çocukları, evlenince bu aylıkları kesilir. Kesilen aylığın 2 yıllık tutarı (24 maaş) topluca kendisine ödeniyor. Evlendikten sonra çeyiz yardımı dilekçesi ve evlilik cüzdanı ile SGK'ya başvurmak gerekiyor.

Ölüm aylığını kimler alıyor?
Eşini veya anne babasını kaybedenler belli şartlarda ölüm aylığı alıyor. Dul ve yetim aylığı olarak da bilinen bu aylığı almak için vefat eden sigortalının belli sayıda prim günü (SGK 900 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 1.800 gün) olması ya da emekli olması isteniyor. Bu aylığı almak için hak sahipleri vefat sonrası dilekçe ile SGK'ya başvurmaları isteniyor.

İstisnai yardımlar hangileri?
Afet ve acil durum destekleri (SGK eliyle yürütülürse)
Fark ödemesi (bazı ilaç ve tedavilerde SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde uygulanır.)

SGK kimlere ödeme yapacak? Faruk Erdem uyardı: Hesabınızı kontrol edin!


SGK'DAN TRAFİK KAZASI ÖDENEĞİ

Trafik kazalarında hangi giderler devlet tarafından karşılanıyor?


SGK'lı birinin karıştığı trafik kazasında yaralanma durumunda, SGK sağlık giderlerini karşılar. Tazminat ödemeleri sigorta şirketlerince karşılanıyor.
Kaza sonrası gidilen hastane önemli mi?
Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde SGK tarafından karşılanıyor. Trafik kazası durumunda vatandaşlar, sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularına, acil hallerde ise; sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat edebiliyor.

SGK kimlere ödeme yapacak? Faruk Erdem uyardı: Hesabınızı kontrol edin!

TEDAVİ AMAÇLI KAPLICA ZİYARETLERİNE SGK ÖDEMESİ

SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklikle kaplıca tedavilerini de sağlık sigortası yardımları kapsamına aldı. Bu kapsamda SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi, yol, refakatçi ve gündelik masraflarını karşılıyor.

SGK kimlere ödeme yapacak? Faruk Erdem uyardı: Hesabınızı kontrol edin!

Kaplıca parasından kimler yararlanabiliyor?
SGK'lı olan ve doktor raporuyla kaplıca tedavisi alması uygun görülen hastalar bu destekten yararlanıyor.
Kaplıca parası için hangi şartlar isteniyor?
Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebiliyor. Bu liste SGK'nın sitesinde mevcut.
Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor.
Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 işgünü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekiyor. Bu süre aşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.
Yol giderinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor.
Raporda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri karşılanıyor.

SGK kimlere ödeme yapacak? Faruk Erdem uyardı: Hesabınızı kontrol edin!

SGK'DAN İŞVERENLERE DESTEK ÖDEMESİ

İşverenler için SGK'nın yaptığı 20'den fazla teşvik bulunuyor. Bunlardan özellikle istihdamı artırmak amacıyla yapılanlardan bazıları şöyle:
Düzenli ödeyene 4 ve 5 puanlık SGK prim indirimleri
Genç ve kadın istihdam edene prim desteği
Uzun süre işsiz kalanları işe alana prim desteği
Kısa çalışma ödeneği sonrası işe devam ettirme teşviki
Asgari ücret desteği

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ortadoğu piyasaları vurdu! Dolar, altın ve petrol zirvede
Engelli bireyler için erken emeklilik hakkı kalktı mı? Özgür Erdursun açıkladı
ETİKETLER
#Işsizlik Sigortası
#Işsizlik Ödemesi
#Evlilik Desteği
#sgk ödemesi
#sağlık ödemesi
#trafik kazası ödemesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.