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 | Kübra Çelepi

SGK reformu için kritik tarihi İsa Karakaş duyurdu! Yüksek emekli maaşı için geri sayım başladı

Sosyal güvenlik reformu için geri sayım başladı. Emekli maaşlarına zam kapıda. Sosyal güvenlik reformunun detayları açığa çıkıyor. Çalışanları bekleyen yeni düzenlemeler için kritik tarih SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarafından ortaya atıldı. İşte 2025 Sosyal Güvenlik Reformu için son gelişmeler.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 09:57

SGK reformunda kritik sürece girildi. Daha yüksek emekli maaşları için kritik tarih 30 haziran 2025 işaret edildi. Ankara’da sosyal güvenlik reformu beklentisi artarken SGK Başuzmanı İsa Karakaş son gelişmeleri ve yeni kulis bilgilerini aktardı.

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İÇİN GERİ SAYIM

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Ankara'da sosyal güvenlik reformuyla ilgili bir gelişme var mı, çalıştıkça maaşlar nasıl artırılacak, Daha yüksek maaş verilecek mi, sosyal güvenlik reformu ne zaman yapılacak, gibi sorulara cevap vereceğim.

Sosyal güvenlik reformuyla ilgili hükümetin programında pek çok madde bulunuyor. Bu reformun, 2025 yılı ikinci çeyreğinde, yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yapılması bekleniyor. Çünkü program gereği, bu reformun ikinci çeyrekte hayata geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca biliyorsunuz ki nüfus giderek azalıyor ve bu durum, Sosyal Güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük bir alarm veriyor. Bu yüzden Sosyal Güvenlik reformunun bir an önce yapılması gerekiyor.

Hükümetin programına baktığımızda, sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek, hakkaniyeti ve adil dengeyi önceleyen düzenlemeler yapılması gerektiği belirtiliyor. Bu da sistemin mali sürdürülebilirliğini güçlendirecek.

ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE EMEKLİ MAAŞ ARTIŞI

Peki, bu ne anlama geliyor? Şu an için çalışıyorsunuz ve daha uzun süre çalışmanız için neler yapılması gerektiğini soruyorsunuz. Akıl yolu bir, örneğin 20 yıl çalıştınız, size bağlanan maaş 20.000 TL. 25 yıl çalıştınız, bağlanan maaş 22.000 TL veya 23.000 TL. Bu durumda, uzun süre çalışmak daha cazip olmayabilir. Dolayısıyla, istihdamda kalmayı sağlayacak en önemli düzenleme, aylık bağlama oranlarının artırılması olacak.

YENİ AYLIK BAĞLAMA ORANLARI BELİRLENMELİ

Bu konuda bir örnek de bulunuyor. Örneğin, emekli sandığına tabi olan memurlarla ilgili belirli bir süreye kadar olan taban maaş oranı çok yüksek; 25 yıl çalıştığında %75 aylık bağlama oranı var. Bu oran, her yıl arttıkça yükseliyor. Ancak mevcut sisteme baktığımızda, taban çok düşük. Örneğin, 20 yıl çalıştığınızda bağlanacak olan maaş sadece %40 oranında. Yeni memurlara, yani Ekim 2008'den sonra göreve başlayanlara baktığımızda, 25 yıl çalışma karşılığı da aynı şekilde düşük bir oranla sınırlı.

EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK MI?

Emekli maaşlarına bakıldığında, hükümetin izlediği politika, az çalışmış olanlara daha fazla devlet desteği sağlamak yönünde. Ancak daha çok çalışanlara hazineden, yani devlet kasasından bir kuruş bile verilmiyor. Bu durum da sisteme olan ilgiyi azaltıyor ve insanların sistemden çıkmasına yol açıyor.

İşte bu noktada Sosyal Güvenlik reformunun bir an önce yapılması gerekiyor. Program gereği, bu reformun en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapılması planlanıyor. Reformun yapılmasıyla birlikte, çok çalışanların daha uzun süre sistemde kalması sağlanacak ve maaşlar artırılacak. Bu düzenlemeyle, daha hakkaniyetli bir sistem ortaya çıkacak. Bu sistemle birlikte, Sosyal Güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği sağlanacak.

ÇALIŞANLARI NELER BEKLİYOR?

Peki, reform nasıl olacak? Mevcut durumda, 20 yıl çalıştığınızda sadece %40 oranında maaş bağlanıyor. Bugün, 20 yıl çalışmanız karşısında alacağınız maaş, devlet yardımı olmasa, yalnızca 10.400 TL olacak. Bu, çok düşük bir rakam ve bu şekilde bir sistemin sürdürülebilirliği mümkün değil. Dolayısıyla, en azından 20 yıl ya da 25 yıla kadar olan sürede daha yüksek bir taban öngörülmesi ve sonrasında maaş bağlama oranının artırılması gerekecek. Bu sayede, insanlar daha uzun süre istihdamda kalabilir.

SGK VE DEVLET DE KAZANÇLI ÇIKACAK

Bu sistem yürürlüğe girdiğinde, yalnızca çalışanlar değil, aynı zamanda SGK ve devlet de kazançlı çıkacak. Çünkü çalıştığınız sürece devlet kasasına katkıda bulunacak ve SGK primleri toplanacak. Bu şekilde, çalışanlar ödüllendirilmiş olacak.

SGK REFORMUNDA 30 HAZİRAN'A DİKKAT

En geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik reformunun yapılması gerektiğini tekrar ediyorum. Hükümet programına göre, bu tarihe kadar yapılan düzenlemeyle, daha adil ve sürdürülebilir bir sistem kurulacak.

Eğer bu konuda bir kanun teklifi ya da düzenleme olursa, bizler de Ankara'da bulunduğumuz için, uzun yıllar çalışma deneyimimizle bu gelişmeleri sizlere ilk duyuran olacağız."

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Sıkça Sorulan Sorular

SGK reformu nedir?
Uzunca bir süredir hazırlıkları sürdürülen sosyal güvenlik reformunun temel amacı adil, kolay erişilebilir, yoksulluğa karşı daha etkin koruma sağlayan, mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine ulaşabilmektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Süper emeklilik ne zaman çıktı?
09.07.1987 tarihinde Turgut Özal hükümeti zamanında yapılan kanunla yasallaşmıştır.
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#Emekli Haberleri
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#Emekli Maaş Promosyonu
#Ekonomi
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