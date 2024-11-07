SGK, Tapu, GİB ve HGS ödemelerinde altın çağ! Tamamen ücretsiz olacak: e-Devlet üzerinden yapılacak

07 Kasım 2024 14:46 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:00

Kamu Ödeme Geçidi sistemi yenilendi. 180'den fazla kamu kurumunun e-Devlet üzerinden güvenli ödeme almasını sağlayan BKM'nin Kamu Ödeme Geçidi altyapı, bakım ve işlem başına maliyet gibi ek masraflardan tasarruf sağlayacak. Artık kartla ödeme alma süreçleri hızlı ve güvenli hale gelecek. İşte SGK, GİB, Tapu Kadastro gibi tahsilatların e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiği Kamu Ödeme Geçidi'nde son güncelleme detayları.

Bankalararası Kart Merkezi 2014 yılında hayata geçirilen, "Kamu Ödeme Geçidi" sistemi yenilendi. Yeni altyapı, kamu hizmeti veren kurumların BKM ile doğrudan entegrasyonunu sağlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Karayolları Genel Müdürlüğü - HGS, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, MüzeKart, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, otoyol şirketleri, belediyeler ve iştirakleri gibi önemli kurumların yer aldığı ve yakın zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı gibi kamu yararına çalışan kuruluşların da dahil olduğu 180 farklı kurum bu altyapı ile internet üzerinden ödeme alıyor.

KAMU ÖDEME GEÇİDİ SİSTEMİNDE BÜYÜK YENİLİK

Kamu Ödeme Geçidi altyapısını tamamıyla kendi öz kaynak yazılımlarına taşıyarak yeniledi. Aralarında SGK, GİB, Tapu Kadastro gibi 200’e yakın kurumun tahsilatının e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiği sistem Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) ile doğrudan entegrasyonunu sağlarken, vatandaşların ödemelerinde oluşabilecek teknik aksaklık olasılıklarını ortadan kaldırarak ödemelerini kolaylaştıracak.

VERİMLİLİK VE TASARRUF İMKANI SUNACAK

Altyapı, bakım ve işlem başına maliyet gibi ek masraflardan tasarruf etme imkanı sunacak. Tüm kurumlar hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanacak. Yenilenen altyapı sayesinde kamu hizmeti veren kurumlar diledikleri kart kabul eden kuruluş ile hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacak. Altyapı, bakım ve işlem başına maliyet gibi ek masraflardan tasarruf sağlayacak.

Ödeme yapan vatandaşlar ve şirket temsilcileri ise bu sistem kanalıyla tüm bankaların, TROY kart dahil diledikleri şemaya ait kartları ile ödemelerini kolayca ve güvenle ekleyebilecek.