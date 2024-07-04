SGK tek tek tespit etti! Emeklilik iptalinde sahte sigorta detayı

04 Temmuz 2024 11:57 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:19

2008 yılına kadar eksik olan primler topluca yatırılarak emeklilik sağlanırdı. Ancak 2008 yılı itibariyle bu uygulama iptal edildi. Birçok vatandaş ise bu durumundan etkilenmemek için iş yerlerine başvurarak primlerini SGK ödemeyi amaçladı. Burada ise iki sahte durum ortaya çıktı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak''ın konuyla ilgili merak edilen sorularını tek tek yanıtladı.

SGK TEK TEK TESPİT ETMİŞTİ!

Süreçte bazı vatandaşlar çalışmamalarına rağmen iş yerlerinde kendilerini çalışmış gibi gösterip primlerini yatırdı. Diğer yandan bazı iş yerleri ise bazı vatandaşların bu yaralarından yararlanarak kendi bünyelerinde çalıştırdıklarını iddia ederek hem vatandaşlardan hem de devletten ödenek aldı.

EMEKLİLİK İPTALİNDE SAHTE SİGORTA DETAYI

Yıllarca yaşanan bu usulsüzlüğe SGK müfettişleri soruşturma başlattı. 2023 yılında başlatılan soruşturma sonrası 2024 yılında usulsüz yollara emekli olan binlerce vatandaşın emekliliği iptal edildi.

Bu kapsamda usulsüzlük yapan şirketlerden ise emekli olan bütün vatandaşların emeklilikleri iptal edilince ortaya bir mağduriyet çıktı. Çünkü çalışmasına rağmen usulsüzlük sürecinden geçen vatandaşlar için SGK, o dönemlerde şirkette çalıştıklarına dair kesin kanıtlar istedi.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, merak edilen soruları yanıtladı:

SORU: SGK'nın emeklilik iptalleri konusunda vatandaşların yaşadığı mağduriyetler neler?

CEVAP: Yasalarımız doğrultusunda sizin çalışmalarınızın bulunduğu işveren nezdinde bedenen ve ruhen işyerinde veya işverenin görevlendirdiği yerde olmanız gerekli, kısaca bir fiil çalışma gerekli diyebiliriz.

Bazı vatandaşlarımız emekli olabilmek için hizmet tamamlamak amacı ile çalışmadığı halde akrabası, arkadaşı veya hiç tanımadığı bir kişinin yanında sigortalarını göstermekte. Hatta kadınlarda doğum parası, işsizlik sigortası, hastahane ve tedavi için sahte sigortalı olarak kendilerini göstermektedirler.

Halk arasında naylon sigorta dediğimiz sigortalılık türünde tespit olduğu zaman yasa koyucu özellikle bir dizi prosedür uygulamakta. SGK’nın bu konuda 2021 / 27 numaralı "Sahte, Kontrollü Şüpheli İşyerleri İle İlgili Yapılacak İşlemler’" isimli genelgesinde bu konuyu detaylandırmıştır.

Hatta sigorta denetmenleri sahada yaptığı bir çok denetime istinaden emekli olmuş, fakat bunların geriye dönük sigortaları iptal olduğu için emekli aylıkları da iptal edildiğini gözlemlemekteyiz. Böyle bir durumda hem emekli maaşını hem de o süreçte hastane katılım payı ilaç masraflarını da faizi ile birlikte geri istenmektedir.

Maddi olarak etkilenmemek için bu tür işletmelerden ve işlemlerden uzak durulmasını tavsiye ediyorum. İşin sonunda kamuyu yanıltıcı bir durum ortaya çıktığı için bu işin sonucunda evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık sucundan kendinizi mahkemede bile bulabilirsiniz.

SORU: Vatandaşlar neye dikkat etmeli?

CEVAP: Sigortalılar dikkat etmesi gereken en önemli detay e – devlet şifresi ile girip sgk hizmet dökümlerini kontrol etmesi sağlıklı olacaktır. Özellikle aldığı maaş gerçek ücrettenmi primlendiriliyor. Sigorta primleri yatıyor mu? K,S,Ş dediğimiz kontrollü, sahte veya şüpheli kodları varmı ? edevlet üzerinden cep telefon numaranız kayıtlımı ? Çünkü işe giriş çıkış veya maaş değişikliklerinde SGK kısa mesaj yoluyla bilgilendirmeler yapıyor.

SORU: Sahte sigortalılık hakkında neler yaşanacak?

CEVAP: Bu konuda SGK’nın 2021/27 sayılı genelgesi doğrultusunda bazı prosedürleri işletmektedir. Bunları kısaca özetleyecek olursak denetime sevk, inceleme, yerinde tespit, ifade süreçleri gibi bir dizi aşamaya tabi tutulmaktadır. Eğer bu süreç olumsuz sonuçlanır ise hizmet günleriniz iptal edilmektedir. Tekrar çalışma hayatında eksik kalan günleri tamamlamanız gerekmektedir.