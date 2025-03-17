SGK uzmanı Özgür Erdursun ev almanın en zor olduğu ülkeleri açıkladı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sabit gelirli vatandaşların ev sahibi olma şansını değerlendirirken, dünyada ev almanın en zor olduğu 10 ülkeyi açıkladı. Türkiye, tüm ülkeleri geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti. Bu veriler acı gerçeği gözler önüne serdi.

Yüksek kira fiyatları, artan enflasyon ve alım gücünün erimesi, sabit gelirli bireyler için barınma sorununu giderek büyütüyor. Özellikle asgari ücretli, memur ve özel sektör çalışanları, ev sahibi olma konusunda giderek daha fazla zorlukla karşılaşıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu durumu değerlendirirken, sabit gelirli vatandaşların ev alabilme ihtimallerini de ele aldı ve dünyada ev almanın en zor olduğu 10 ülkeyi açıkladı.

GEÇMİŞTE EV ALMAK MÜMKÜNDÜ, ŞİMDİ SADECE OKUL MASRAFLARI KARŞILANABİLİYOR

Erdursun, geçmiş yıllarda kıdem tazminatı veya ikramiye ile ev sahibi olmanın mümkün olduğunu belirtirken, günümüzde bu paraların ancak ikinci el bir araç veya özel okul masraflarını karşılamaya yettiğini ifade etti. Örneğin, 25 yıllık bir devlet memurunun emeklilik ikramiyesi 620 bin TL ile 900 bin TL arasında değişirken, kaymakam, genel müdür ve vali gibi üst düzey devlet görevlilerinin ikramiyeleri ise 980 bin TL ile 1 milyon TL seviyelerinde bulunuyor. Ancak, ev fiyatlarının 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında değişmesi, sabit gelirlilerin ev sahibi olma ihtimalini neredeyse sıfıra indiriyor.

EV ALMAK ARTIK İMKANSIZ

Erdursun, emekli olduktan sonra devlet memurlarının, çalıştıkları dönemde aldıkları maaşın sadece yüzde 45’ini emekli maaşı olarak alabildiğini vurguladı. Bu durumda, emekli maaşlarının tamamını dahi harcamadan ev almak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Asgari ücretli çalışanların ise 25 yıl çalıştıktan sonra ancak 650 bin TL kıdem tazminatı alabildiklerini belirten Erdursun, kıdem tazminatının yıllık maksimum 46 bin 655 TL ile sınırlı olduğunu ifade etti. Bu durum, sabit gelirli vatandaşlar için ev sahibi olma şansını giderek daraltan bir faktör olarak öne çıkıyor.

EV ALMANIN EN ZOR OLDUĞU ÜLKELER BELLİ OLDU

1) Türkiye Yüzde 81,45

2) Nepal Yüzde 59,04

3) Hindistan Yüzde 49,86

4) Endonezya Yüzde 48,35

5) Ermenistan Yüzde 46,12

6) Güney Kore Yüzde 38,71

7) Peru Yüzde 33,01

8) Dominika Yüzde 29,06

9) Brezilya Yüzde 28,01

10) Şili Yüzde 28,01