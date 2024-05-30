SGK uzmanı tek tek hesapladı: Memur ve emeklide başka bir alternatif yok

30 May 2024 15:02 - Güncelleme : 30 May 2024 15:06

Milyonlarca memur ve emekli temmuzda yapılacak zamma kilitlendi. Enflasyon tahminlerine göre aşağı yukarı verilecek zam oranı belli ancak hükümetin enflasyon açıklandıktan sonraki adımı ise konuşuluyor.

İŞTE EMEKLİ VE MEMURUN TEMMUZ HESABI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV'de SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranlarını hesapladı.

Özgür Erdursun, şunları söyledi:

"Şimdi emekli aylıklarına yüzde 20, SSK ve Bağ-Kur'a ise yüzde 25-26 oranında bir artış yapılacak. Bu oranlar, 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı temel alınarak belirlenecek. Memurlar, toplu sözleşmeyle peşinen yüzde 15'lik bir artış aldıkları için bu oran çıkartılacak ve ikinci 6 aylık toplu sözleşme zammı olan yüzde 10 buna ilave edilecek. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur'a yapılan artışların 5 puan düşüğü memur ve memur emeklilerine verilecek.

“TEMMUZ AYI EMEKLİLER AÇISINDAN ÇOK KRİTİK”

3 Temmuz'da son 6 aylık enflasyon açıklandığında tüm televizyon kanalları 'Evet, enflasyon açıklandı, işçiye, memura, emekliye şu oranda zam yapılacak' diyecek. Ancak asıl süreç o gün başlayacak. 3 Temmuz ile 20 Temmuz arasında hükümetin ne vereceğini tam anlamıyla öğreneceğiz.

2024 yılının Ocak ayında enflasyon açıklandığında herkes 'SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları şu kadar oranda artacak' dedi. Ancak hükümet bunu üç kez değiştirdi. Yani o kadar kolay değil. 3 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar emekliler açısından çok kritik bir dönem olacak. Bu tarihler arasında çok konuşulacak, çok tartışılacak.

“EMEKLİ AYLIKLARINDA DÜZELTME SONRA ENFLASYON FARKI VERİLMELİ”

Oransal artışların bir faydası yok. Yüzde 5 değil de hükümet yetkilileri çıkıp yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40 deseler bile, bu dakikadan sonra bir işe yaramaz. Çünkü emekli aylıkları öyle bir değer kaybetti ki önce değerini yeniden belli bir rakama ulaştırmak, sonra üzerine enflasyon farkı vermek gerekiyor.

2023 Temmuz'da memurlara 8077 TL seyyanen bir artış yapıldı. Şu anki bu rakamın değeri 12.500 TL olmalı. Bu 12.500 TL'nin memurlara, memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilip üzerine enflasyon farkı eklenmesi lazım.

Bu durumda 16 milyon kişiye orantılı olarak dul ve yetim aylıkları daha düşük olduğu için 12.000 TL bir fark verilirse bu ortalama 10.000 TL'ye tekabül eder. 10.000 TL farkın 16 milyon kişiye verilmesi de aylık 160 milyar TL, yıllık 1.9 trilyon TL yapar.

ERKEN SEÇİM TALEBİ ARTAR

Bu yüksek bir rakam gibi gelebilir insanlara. Şimdi başka bir konuya bakalım: Devletin gelirleri sabit mi? Devletin gelirlerine baktığımızda 2023'te 1 trilyon 62 milyar 701 milyon TL olan gelir, 2024'te 2 trilyon 233 milyar 11 milyon TL olmuş. Devletin vergi gelirleri geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 110 oranında artmış. Bu daha başlangıç. Şu anda esnafın canını okuyorlar. En ufak borcu olanın aracına, kredi kartına, iş yerine, hesaplarına hemen bloke koyuyorlar. Bu tahsilatlar yıl sonuna doğru yüzde 220'ye çıkacak. Esnafa çok büyük bir baskı var şu anda. Trafik cezaları konusunda da durum aynı. En ufak hız aşımlarında bile cezalar yağdırılıyor.

Emekli aylıklarını denetliyorlar. Kayıt dışıyla mücadele kapsamında iş yerlerine gidip cezalar kesiyorlar. Yani devlet gelirini artıracak çok fazla yol var. Bu nedenle de devletin bu paraları ödemesi durumunda gelirleri artacağı için bir sorun olmayacak.

Eğer hükümet bu rakamları vermezse sosyal medyada da paylaştığım gibi, asgari ücrete Temmuz'da bir artış yapılmazsa, emekliye yüzde 20- 25, memura aynı oranda zam yapılıp, kiralarda yüzde 25 sınırı kaldırılırsa ve esnafa baskı devam ederse, halk tarafından erken seçim talebi artacak.

“YÜKSEK ZAM YAPILMAZSA ÇOĞU KİŞİ KİRASINI ÖDEYEMEZ”

Eğer önümüzdeki aylarda enflasyon düşmezse ve daha çok hissedilmeye başlanırsa Türkiye'de erken seçim konusu herkes tarafından dile getirilecek. Çünkü esnaf iş yapamayacak, yanında çalışanlara maaş veremeyecek. Kiralarda yüzde 25 sabit oran değişirse, memur ve emeklilere yüksek zam yapılmazsa, çoğu kişi kirasını ödeyemez. Bu da ülkeyi büyük sıkıntılara sürükler.