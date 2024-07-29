SGK uzmanından emekliye zam farkı hesabı! Kimin ne kadar alacağını anlattı

29 Temmuz 2024 16:03 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:33

Emekliye maaş farkı takvimi milyonlar tarafından takip ediliyor. Maaşı 10 bin lira ve altı olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi. Kök maaşların üzerine enflasyon farkı ve Hazine desteği eklenerek ortaya çıkan rakam emeklinin maaşına uygulandı. Peki, Hangi emekliler maaş farkı alacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz önemli detayları paylaştı.

MİLYONLAR SIFIR ZAMDAN KURTULDU

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Ocak ayından bu yana 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL zamla beraber 12 bin 500 TL oldu. Böylelikle kök aylığı 7.708 TL ek ödemede 308 TL’nin altında olanlar sıfır zam tehlikesinden kurtulmuş oldu.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz en düşük emekli maaşına yapılan düzenleme ve maaş farkları hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

KİME NE KADAR YATACAK?

Yaklaşık olarak 3 milyon 780 bin kişiyi etkileyen özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklisini etkileyen bir düzenleme yapılıyor. Buradaki düzenleme doğrultusunda emekliler çok basit bir hesaplama yöntemiyle hesaplarını yapabilecek. Siz eğer temmuz ayında yani şu an içinde bulunduğumuz ay itibariyle emekli maaşınız 10 bin TL yattı ise ağustos ayına ek ödeme ya da ağustos maaşlarına ilave şekilde yatırılacaktır.

Eğer temmuzda 10.000 liraya yattıysa 2.500 liralık bir fark daha yatırılacak artı 12.500 TL bundan sonrasında alınacağı için 15.000 TL yatırılacak. Size temmuz maaşınız 11.000 TL olarak yatırıldıysa 12.500 liradan çıkardığınız zaman 1.500 liralık bir fark kalıyor. 12.500 TL'de ağustos ayının maaşının eklentisi olduğu takdirde 14.000 TL oluyor.

Bu şekilde temmuz ayı ile ilgili geçerli olmak üzere 12.500 liradan banka hesabınıza düşen rakamı çıkardığınız zaman orada bir fark oluşuyor. Bu farkla bundan sonra da 12.500 TL ödeneceği için onu da topladığınız zaman sadece ağustos ayına özgü olaraktan bir ek ödeme yapılacak.

Yine altını çizmek istiyorum. Tüm emekleri için değil 10.000 TL alan ve bununla ilgili bir çalışma olduğu için 12.500 TL yükseltildiğinden dolayı sadece 12.500 TL altında kalanlarla ilgili bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.