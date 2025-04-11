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 | İrem Çınar

SGK verileri alarm veriyor! Emekli sayısı çalışanı geçti

SGK’nın 2024 verileri, Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin alarm veren durumunu ortaya koydu. Artık bazı illerde emekliler, çalışan nüfusu geride bırakmış durumda. Uzmanlara göre, bu tabloya önümüzdeki yıllarda yeni iller de eklenecek.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 12:54

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2024 yılı verilerine göre Türkiye, sosyal güvenlik sisteminde önemli bir dönüşüm sürecine girmiş durumda. Ülke genelinde 25,6 milyon aktif sigortalıya karşılık, 16,6 milyon pasif sigortalı bulunuyor. Bu pasif sigortalıların 12 milyonunu ise doğrudan emekli maaşı alanlar oluşturuyor. Ancak dikkat çeken bir gelişme, bazı illerde emekli sayısının çalışan sayısını geride bırakmış olması. Bu durum, sistemin sürdürülebilirliği açısından ciddi uyarılar içeriyor.

SGK verileri alarm veriyor! Emekli sayısı çalışanı geçti

EMEKLİ SAYISI ÇALIŞANLARI GEÇTİ

SGK’nın il bazlı verileri, Zonguldak, Sinop, Giresun, Bartın ve Balıkesir illerinde emeklilerin, aktif çalışanlardan daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu beş ilde sosyal güvenlik sisteminin bel kemiğini oluşturan aktif/pasif dengesi bozuldu.

  • Zonguldak’ta 149 bin 500 aktif çalışana karşılık, 180 bin 865 emekli bulunuyor. Bu da şehirde her 10 kişiden 3’ünün emekli olduğu anlamına geliyor.
  • Sinop’ta 54 bin 520 çalışan varken, 65 bin 514 kişi emekli maaşı alıyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 29’u emekli.
  • Giresun’da 109 bin aktif çalışana karşılık, 120 bini aşkın emekli mevcut.
  • Bartın’da 52 bin 313 çalışan, 57 bin 600 emekliyi finanse etmeye çalışıyor.
  • Balıkesir’de ise 361 bin 200 çalışan bulunurken, emekli sayısı 368 bin 400 ile bu rakamı aşmış durumda.

Bu illerde aktif/pasif oranı 1’in altına inmiş durumda; yani bir çalışan neredeyse bir emekliye bakıyor.

SGK verileri alarm veriyor! Emekli sayısı çalışanı geçti

TÜRKİYE GENELİ İÇİN DE TABLO ENDİŞE VERİCİ

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, ülke genelinde de tablo benzer bir endişeyi yansıtıyor. 2024 itibarıyla Türkiye'de aktif/pasif oranı 1.61’e gerilemiş durumda. Uzmanlara göre sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ideal oran, 1 emekliye karşılık 3 ila 4 çalışanın bulunması. Ancak mevcut rakamlar, sistemin sürdürülebilirliği açısından tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.

Giderek yaşlanan nüfus ve düşük doğurganlık oranları da gelecekte bu dengenin daha da bozulabileceğine işaret ediyor.

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