SGK verileri alarm veriyor! Emekli sayısı çalışanı geçti

SGK’nın 2024 verileri, Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin alarm veren durumunu ortaya koydu. Artık bazı illerde emekliler, çalışan nüfusu geride bırakmış durumda. Uzmanlara göre, bu tabloya önümüzdeki yıllarda yeni iller de eklenecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2024 yılı verilerine göre Türkiye, sosyal güvenlik sisteminde önemli bir dönüşüm sürecine girmiş durumda. Ülke genelinde 25,6 milyon aktif sigortalıya karşılık, 16,6 milyon pasif sigortalı bulunuyor. Bu pasif sigortalıların 12 milyonunu ise doğrudan emekli maaşı alanlar oluşturuyor. Ancak dikkat çeken bir gelişme, bazı illerde emekli sayısının çalışan sayısını geride bırakmış olması. Bu durum, sistemin sürdürülebilirliği açısından ciddi uyarılar içeriyor.
SGK’nın il bazlı verileri, Zonguldak, Sinop, Giresun, Bartın ve Balıkesir illerinde emeklilerin, aktif çalışanlardan daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu beş ilde sosyal güvenlik sisteminin bel kemiğini oluşturan aktif/pasif dengesi bozuldu.
Bu illerde aktif/pasif oranı 1’in altına inmiş durumda; yani bir çalışan neredeyse bir emekliye bakıyor.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, ülke genelinde de tablo benzer bir endişeyi yansıtıyor. 2024 itibarıyla Türkiye'de aktif/pasif oranı 1.61’e gerilemiş durumda. Uzmanlara göre sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ideal oran, 1 emekliye karşılık 3 ila 4 çalışanın bulunması. Ancak mevcut rakamlar, sistemin sürdürülebilirliği açısından tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.
Giderek yaşlanan nüfus ve düşük doğurganlık oranları da gelecekte bu dengenin daha da bozulabileceğine işaret ediyor.