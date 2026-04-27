SGK'da ucuz ilaç dönemi! Yurt dışı alımlarında yeni formül

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sağlıkta 'ilaç krizi'ne karşı stratejik hamle geldi! İlaç alım süreçleri Yurt Dışı Alım Komisyonu’nun kuracağı pazarlık masasına taşındı. Hastaların ilaca kesintisiz erişimini hedefleyen yeni sistemde, 'dinamik alım' modeliyle şeffaflık ve rekabet en üst seviyeye çıkarılacak.
İşte döviz kuru ve tedarik sorununa karşı geliştirilen, ilaç piyasasında dengeleri değiştirecek o yeni sistemin tüm kodları...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurtdışı ilaç alımında yeni düzene geçti. Hastaların tedaviye kesintisiz erişimini güvence altına almayı önceleyen, kamu kaynaklarının etkin kullanımını hedefleyen yeni sistemde, ilaç alımları şeffaf ve rekabet arttırılarak gerçekleştirilecek. Artık ilaç alımı "Yurt Dışı Alım Komisyonu" tarafından, pazarlık yapılarak "dinamik alım sistemi" ile yapılacak.
Yurt dışından temin edilecek ilaç alımlarında kullanılmak üzere dinamik alım sistemi kurulabilecek. Dinamik alım sistemi, tüm istekli olabileceklerin başvurusuna açık şekilde ve ön yeterlik dokümanında belirlenen yeterlik kriterlerine göre yapılacak ön yeterlik değerlendirmesine dayalı olarak kurulacak.
Ön yeterlik değerlendirmesi aşamasında fiyat teklifi sunulmayacak. Ön yeterlik başvurusu 3 kez reddedilen adaylar, aynı takvim yılı içinde aynı beşeri tıbbi ürün için yeniden başvuru yapamayacak. Dinamik alım sisteminde münferit alımlar da yapılabilecek.
SGK'YA ALIM YAPMA YÜKÜMLÜĞÜ GETİRMEYECEK
İlaç alımında teklifler, fiyat ve varsa fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilecek. Tekliflerin münferit alım dokümanına göre değerlendirilmesi neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile münferit sözleşme imzalanacak. Dinamik alım sistemi kurulmuş olması SGK'ya alım yapma yükümlülüğü getirmeyecek.
Beşeri tıbbi ürünler ve bunlara ilişkin hizmet alımlarına yönelik gerçekleştirilecek ihalelerde açık ihale usulü ya da pazarlık usulü uygulanacak. Açık ihale usulünde, bütün istekliler teklif verebilirken, pazarlık usulünde, ilan yapılmaksızın SGK tarafından davet edilen istekliler teklifte bulunabilecek.
Beşeri tıbbi ürünler ve bunlara ilişkin hizmetler ilan yapılmaksızın ve Komisyon tarafından gerekli görülecek hallerde teminat alınmaksızın davet edilecek istekliler ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak doğrudan da temin edilebilecek.
GEÇİCİ TEMİNAT ALINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
İhalelerde ve dinamik alım sistemi üzerinden gerçekleştirilecek münferit alımlarda, teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacak. Yapılan değerlendirme sonucu ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verene bırakılacak. Alım sonuçları en geç 15 iş günü içinde Kamu İhale Kurumu'na bildirilecek.