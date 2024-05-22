SGK'dan 1.2 milyon kişiye erken emeklilik haberi! Emeklilik gerektiren hastalıkların listesi

22 May 2024 14:59 - Güncelleme : 22 May 2024 15:39

Malulen emeklilik sınıflandırmasında yer alan; erken emeklilik yönetmeliği, hastalıklara bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirilir. SGK bunun için 1.2 milyon kişinin erken emekli olduğunu bildirdi. Çalışma hayatında yaşanılan beklenmedik sağlık sorunları çalışma hayatını etkiler ancak sağlık sorunun boyutu çalışanın emekli olma hakkını doğur. Kanunen de geçerli olan bu kural kapsamında bazı hastalığı olan çalışanlar erken emekli olabilir.

SGK'DAN 1.2 MİLYON KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK HABERİ!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilikte öncelik verdiği hastalıkların listesini yayınladı. Listede özellikle kanser çeşitleri, epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörleri, Behçet hastalığı, organ nakli, AIDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, multipl skleroz (MS), serebral palsi, felç, uzuv kayıpları, demans gibi hastalıkların yanı sıra yüzde 80 oranında kayba uğrayan görme kaybı da yer aldı.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR

SGK ayrıca erken emeklilik için listelediği hastalıkların yanı sıra başvuru şartlarını da duyurdu.

Çalışanın 1800 gün prim ödemesini tamamlaması lazım.

Bulunduğu sektörde 10 yıl sigorta kaydı bulunmalı.

Hastalık durumu işe başladıktan sonra meydana gelmesi gerekiyor. Bu en önemli madde olarak geçti.

Öte yandan hastalığın heyet onaylı raporlandırılması şart.

Başvuru durumunda çalışanın çalışma hayatında yüzde 60 iş gücü kaybına uğraması gerekiyor.