SGK'dan 6 yıl erken emeklilik müjdesi! SSK ve Bağkurlular dikkat: Avantajlı borçlanma için son günler

08 Aralık 2024 14:42 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 16:58

Kadın çalışanlar için müjde verildi. Çocukları üzerinden prim kazanan kadınlar 6 yıl erken emekli olabilir. Doğum borçlanması ile SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lu kadın çalışana erken emeklilik fırsatı doğdu. 6 yıl erken emeklilik hakkı için şartlar belli oldu. Doğum borçlanmasından SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve memur anneler yararlanabiliyor. Ekonomi yazarı Faruk Erdem konuyu ayrıntılı ele alarak annelere emeklilik hakkında bilgi verdi.

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En düşük emekli maaşı için ocak planı belli oldu! Kök aylıklara göre hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Doğum borçlanması ile erken emekli eden sistemin ayrıntıları belli oluyor. Çocuk sahibi olan kadınlara 6 yıl erken emekliliğin önü açıldı. nneler sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) erken emekli olabilir. Ekonomi yazarı Faruk Erdem, doğum borçlanması ile emeklilik fırsatını anlattı.

DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Erkek sigortalılara tanınan askerlik borçlanmasının bir benzeri de annelere tanınıyor.

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma müjdesi SGK tarafından verildi. Anneler 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl erken emekli olabilir.

İşte Ekonomi Yazarı Faruk Erdem'in yazısına göre; doğum borçlanması ile ilgili ayrıntılar.

KADINLARDA ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Doğum borçlanmasından SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve memur anneler yararlanabiliyor. SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabilir. Borçlanabilmek için doğumların ilk sigortalı olduktan sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması şartı bulunuyor.

TAM 6 YIL PRİM HAKKI KAZANIYOR

Kadınlar doğum borçlanması yaparak 6 yıl daha erken emekli olabiliyor. Benzer hak evlat edinmesiyle de mevcut. Doğum borçlanması 3 çocuğa kadar yapılabiliyor ve her bir çocuk için 720 günden toplamda 2160 güne kadar borçlanma yapılması söz konusu.

DAHA AZ SÜRE BORÇLANMA DA MÜMKÜN

Daha az prim günü ile de borçlanabilirsiniz. Ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar borçlanma gerçekleşebilir. 1 çocuk için 720 gün, üst sınırı gösteriyor. İsteyen 100 gün de borçlanabilir.

STAJ YAPAN ANNELER NASIL EYT'Lİ OLACAK?

Mevzuat staj ya da çıraklıkta geçen süreleri emeklilikten saymıyor ve başlangıç olarak kabul etmiyor. Ancak anneler staj sigortası sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor. Üstelik staj sonrası yapılan borçlanma işe giriş tarihini de geri çekiyor.

İKİZ ÇOCUKLAR İÇİN DOĞUM BORÇLANMASI

İkiz ya da üçüz doğumlarda da tek çocuk borçlanması yapılıyor. Çocuk sayısı değil doğum sayısına bakılıyor.

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bunun 7.5 katına kadar yüksek prim de ödenebilir. 2024 için en düşük aylık tutar 6.400 TL oldu. Bu ay asgari ücrete yapılacak zam borçlanma miktarlarını artıracak.

EVLAT EDİNEN KADINLAR DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİR Mİ?

2 yaşını doldurmamış çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabilir.

ERKEN BORÇLANMA NE ZAMAN YAPILMALI?

Daha fazla para ödememek için Aralık sonuna kadar borçlanma başvurusu yapmak gerekiyor.