Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

SGK’dan çift maaş almanın şifreleri! İsa Karakaş tek tek sıraladı

Mart 16, 2026 09:43
1
SGK’dan çift maaş almanın şifreleri! İsa Karakaş tek tek sıraladı

Sosyal güvenlik sisteminde yıllardır kafa karıştıran “birden fazla maaş alma” konusu yeniden gündemde.

 SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yer alan bugünkü köşe yazısında dul eşten yetim çocuklara kadar birçok durumda çift maaşın nasıl mümkün olduğunu tek tek anlattı.

Peki kimler iki maaş alabiliyor? İşte sistemin kritik noktaları ve tüm detaylar...

2
sgk çift maaş

Sistem, eşini kaybeden sigortalılar için oldukça esnek bir imkân tanıyor. Kendi çalışmasından dolayı emekli olan bir kişi, vefat eden resmi nikâhlı eşinden dolayı da ölüm aylığı alabiliyor. Bu durumda kişinin kendi emekli aylığı kesilmediği gibi, eşinden gelen hak da üzerine ekleniyor.

3
İsa Karakaş

Karakaş bu durumu şu şekilde anlattı:

  • Kendi Maaşınız + Eşin Maaşı: Kendi emekli aylığınız kesilmez, eşinizden gelen hak da üzerine eklenir.
  • Örnek: 32.500 TL emekli aylığı alan bir vatandaşımız, eşinden de 17.500 TL hak kazanırsa cebine giren toplam tutar 50.000 TL olur.
  • Eğer hem eşten hem de anne-babadan aylık hakkı doğarsa, sistem genel olarak "tercih" hakkı sunar. En yüksek olanı seçebilirsiniz.
  • Birden fazla resmî nikâhla evlenmiş olan dullara ise evliliğin eşin ölümü nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği yüksek aylık bağlanmaktadır.
  • Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri bağlanır.
  • Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri, evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak kazananlara tercih ettiği geliri, bağlanmaktadır.

4
İsa karakaş

Uzman isim, kişinin hem malullük hem de yaşlılık aylığına aynı anda hak kazanması halinde ise sürecin farklı işleyeceğini dile getirdi:

"Yüksek Olan Bağlanır: Bu durumda iki maaş birden ödenmez. Hangisi yüksekse o bağlanır. Eğer miktarlar eşitse yaşlılık emeklilik aylığı tercih edilir.

Vazife Malulleri İstisnası: Vazife malulü olup tekrar çalışmaya başlayanlar için avantaj vardır; şartlar oluşursa hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığını aynı anda alabilirler"

5
SGK’dan çift maaş almanın şifreleri! İsa Karakaş tek tek sıraladı

Hem annesini hem de babasını kaybeden çocuklar için sistem farklı bir avantaj sunuyor. SGK mevzuatına göre, iki dosyadan da hak kazanan çocuklara şu formül uygulanıyor:

"Tam + Yarım Formülü: Babadan 20.000 TL, anneden 10.000 TL hak kazanan bir çocuğa; babanın maaşının tamamı, annenin maaşının ise yarısı (5000 TL) verilir.

"Sonuç: Çocuk toplamda 25.000 TL ödeme alır.

İş kazası-meslek hastalığı gibi nedenlerle ölen ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazanan çocuklara da yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı bağlanır"

6
SGK’dan çift maaş almanın şifreleri! İsa Karakaş tek tek sıraladı

Birden fazla çocuğunu kaybeden anne ve babalar için de benzer bir sistem uygulanıyor. SGK, en fazla ödeme sağlayan iki dosyayı dikkate alarak yüksek olan aylığın tamamını, düşük olanın yarısını bağlayabiliyor.

Karakaş şu şekilde aktardı: 

"SGK mevzuatında öngörülen şartlarla, birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı ödenmektedir.

İş kazası-meslek hastalığı gibi nedenlerle birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı bağlanır"

7
SGK’dan çift maaş almanın şifreleri! İsa Karakaş tek tek sıraladı

Sistem her ne kadar bu hakları tanısa da uzman isim şu önemli bir hatırlatmada bulundu:

"Sosyal güvenlikte haklar "talep" ile başlar. Şartlarınızın birden fazla maaşa uygun olduğunu düşünüyorsanız, hak kaybına uğramamak için SGK kayıtlarınızı mutlaka kontrol ettirin.

 

8
İsa Karakaş çift maaş

ÖNEMLİ NOT 

Karmaşık görünen bu sistemde her vatandaşın "en yüksek geliri alma" hakkı yasalarla korunmaktadır"

Karakaş yazısında not olarak da "SGK uygulamasında aylık ve gelir farklı kavramlardır. Bağlanan sigorta kollarına göre değişmektedir. Yazımızda sadece 4/1-a ve 4/1-b sigortalılıklarına göre değerlendirmeler yapılmıştır" ifadelerine yer verdi. 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.