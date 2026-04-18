SGK’dan dev müjde: 8 yıl erken emeklilik fırsatı! Listede olanlar yaşadı...

YIPRANMA PAYI NEDİR VE SİSTEM NASIL ÇALIŞIR?

Sosyal güvenlik mevzuatında "Fiili Hizmet Süresi Zammı" olarak adlandırılan, halk arasında ise "Yıpranma Payı" olarak bilinen bu sistem, çalışma şartlarının ağırlığına göre sigortalılara ekstra prim günü hediye edilmesi esasına dayanır. Standart bir masa başı çalışanı yılın üç yüz altmış beş günü çalıştığında hanesine sadece o kadar prim günü yazılırken, yıpranma payı kapsamındaki tehlikeli ve zorlu mesleklerde çalışanların hanesine her yıl için ekstra altmış ile yüz seksen gün arasında ilave prim eklenir.

Bu durum, kişinin kağıt üzerinde fiziksel olarak çalıştığından çok daha fazla gün çalışmış gibi görünmesini sağlar. Eklenen bu ekstra prim günleri sadece toplam prim sayısını artırmakla kalmaz, aynı zamanda yasal emeklilik yaşından da doğrudan düşülür. Yani bu haktan yararlanan bir çalışan, hem prim gününü çok daha hızlı doldurur hem de emeklilik yaşını geriye çekerek çifte bir avantaj elde eder.