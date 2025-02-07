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SGK'dan emekli maaşlarına yakın takip! Binlerce emekliye mektup gönderildi: Maaşınız faiziyle geri alınabilir
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Ekonomi
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 | İrem Çınar

SGK'dan emekli maaşlarına yakın takip! Binlerce emekliye mektup gönderildi: Maaşınız faiziyle geri alınabilir

SGK, sahte sigortalılık denetimlerini sıkılaştırarak geriye dönük incelemeler sonucunda birçok emeklinin çalışma geçmişinde usulsüzlük şüphesi tespit etti. Şüpheli işyerlerinde çalışmış veya emekliliği risk altında olan kişilere resmi tebligat gönderilirken, bu kişilerin 3 iş günü içinde SGK müdürlüklerine başvurarak açıklama yapmaları istendi.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 17:01

EYT düzenlemesiyle birlikte emekli sayısının 17 milyona yaklaşmasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sahte sigortalılık girişimlerini tespit etmek için yeni ekipler görevlendirdi. Yapay zeka destekli incelemelerle milyonlarca emekli adayı ve mevcut emeklinin çalışma geçmişi detaylı olarak inceleniyor.


 

GERİYE DÖNÜK DENETİMLER DEVAM EDİYOR

SGK’nın yürüttüğü denetimler yalnızca yeni emekli adaylarını değil, yıllardır emekli maaşı alan vatandaşları da kapsıyor. Geriye dönük gerçekleştirilen incelemeler sonucunda usulsüzlük tespit edilen emeklilerin aylıkları iptal edilebilirken, haksız yere alınan maaşların yasal faiziyle geri ödenmesi talep ediliyor.
 

ON BİNLERCE EMEKLİYE TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Ocak ayı itibarıyla denetim ekibi sayısını artıran SGK, son haftalarda on binlerce emekliye resmi tebligat göndermeye başladı. Şüpheli işlem nedeniyle denetime takılan emekliler, kendilerine bildirilen SGK müdürlüğüne 3 iş günü içerisinde başvurmak zorunda. Belirtilen süre içinde ifade vermeyenler hakkında adli ve idari işlemler uygulanabilecek.


 

DETAYLAR TEBLİGATTA YER ALMIYOR

Gönderilen tebligatlarda yalnızca denetim gerekçesi olarak "şüpheli işlem" ifadesi yer alıyor. Emekliler, SGK müdürlüklerine gittiklerinde bazen kendi sigortalılık süreçleriyle ilgili, bazen de geçmişte çalıştıkları işyerindeki çalışma arkadaşları hakkında sorularla karşılaşıyor. Yetkililer, verilen ifadelerin doğruluğunu çapraz sorgularla değerlendirerek usulsüzlük olup olmadığına karar veriyor.


 

MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ ALINABİLİR

Denetimler sonucunda sahte sigortalılık yaptığı belirlenen emeklilerin maaşları kesilirken, bugüne kadar alınan tüm yaşlılık aylıklarının da yasal faiziyle birlikte iadesi talep ediliyor. SGK, emeklilik sürecinde usulsüzlük tespit edilen kişiler hakkında hukuki işlem başlatma yetkisini de elinde bulunduruyor. Denetimlerin ilerleyen günlerde daha geniş çapta sürdürülmesi beklenirken, emeklilerin hak kaybına uğramamak adına süreci dikkatle takip etmeleri öneriliyor.

 

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