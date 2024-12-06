SGK'dan emeklilere müjde! Resmen ücretsiz oldu: Türkiye'nin 81 ilindeki tüm emekliler faydalanabilecek
SGK'dan emeklilere büyük müjde! Türkiye genelindeki tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek haber duyuruldu. SGK, kaplıca tedavilerini artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ücretsiz hale getirdi. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek bir duyuru yaptı. Türkiye genelindeki tüm emekliler, SGK'nın yeni uygulaması sayesinde kaplıca tedavilerinden tamamen ücretsiz yararlanabilecek. Bu hizmetin detayları ve başvuru şartları ise açıklandı.
KAPLICA TEDAVİSİ ÜCRETSİZ OLDU
SGK, kaplıca tedavilerini artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ücretsiz hale getirdi. Emeklilerin bu olanaktan faydalanabilmesi için tek şart, sağlık kurumlarından alınacak bir tıbbi rapor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ya da Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile bu tedaviden ücretsiz yararlanmak mümkün olacak.
KAPLICA TEDAVİSİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR
Kaplıcaların sağlık açısından pek çok avantajı bulunuyor. Özellikle şu hastalıkların tedavisinde etkili olduğu belirtiliyor:
- Romatizmal hastalıklar
- Cilt rahatsızlıkları
- Solunum yolu hastalıkları
- Mide ve bağırsak problemleri
- Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
- Nörolojik rahatsızlıklar ve spor sakatlıkları
Ayrıca kaplıca tedavisi, stresin azalmasına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve genel sağlığın iyileştirilmesine yardımcı oluyor.
BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜREÇ
Emeklilerin bu hizmetten faydalanabilmesi için sağlık kurulu raporunu aldıktan sonra, 5 iş günü içerisinde SGK’nın anlaşmalı tesislerine başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurudan sonra 6 ay boyunca geçerli bir sevk belgesi düzenleniyor.
SGK YOL DESTEĞİ DE SAĞLIYOR
Tedavi sürecinde SGK, yol masraflarını da karşılıyor. İl içi sevklerde günlük 23 TL, il dışı sevklerde ise günlük 46 TL destek sağlanıyor. Eğer tedaviye refakatçi eşliğinde gidilmesi gerekiyorsa, refakatçinin yol masrafları ve gündelikleri de SGK tarafından karşılanıyor. Kaplıca tedavisinde seans sınırı 30 olarak belirlenmiş durumda. Ancak, Parkinson hastalığı, kalp krizi sonrası iyileşme süreci ve kronik solunum yetmezliği gibi özel durumlarda bu sınır aşılabiliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI TESİSLERDE GEÇERLİ
Kaplıca tedavisinden yararlanmak isteyen emekliler, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış kaplıca tesislerinden hizmet alabilecek. Bu yeni uygulama sayesinde emekliler, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını iyileştirme fırsatı bulacaklar.