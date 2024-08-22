SGK'dan emeklilere uyarı! Ödemeler yatmayacak: Tüm emekliler, o belgeyi sunmak zorunda
Yeni düzenleme, Türkiye genelinde yaklaşık 12,7 milyon emekliyi kapsayan bir gelişme yaşandı. SGK, milyonlarca emekliyi uyardı. O belgeyi vermeyen emeklilerin ödemeleri hesaplara geçmeyecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu emekliler için yeni bir düzenleme hayata geçirdi. SGK, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bu kapsamda beyanname vermeyen emekliler, bankalardan promosyon ödemesi alamayacak.
BEYANNAME VERMEYEN EMEKLİLERE ÖDEME YOK
SGK, bankalardan promosyon ödemesi almak isteyen emeklilerin beyanname vermesi gerektiğini belirtti.
Artık beyanname vermeyen emekliler, promosyon ödemesi alamayacak.
Bankalardan promosyon ödemesi almak isteyen emeklilerin beyanname vermesi zorunlu hale geldi.
Yeni düzenleme, Türkiye genelinde yaklaşık 12,7 milyon emekliyi kapsıyor.
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ İÇİN BELGE ŞART
Bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen emekli promosyon ödemesi almak isteyen emekli vatandaşların belirlenen promosyon tutarlarından yararlanabilmesi için başvuru yapması gerekiyor.
ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA PROMOSYON
SGK’dan ölüm aylığı alan hak sahibi de kamu bankalarına başvurmaları halinde 5 bin lira tutarında promosyon alabilecek.
Kamu bankalarından maaş alan emekliler, zamlı promosyon almak için başvuru yapmadığı takdirde promosyonlar otomatik olarak güncellenmeyecek.
Banka değişikliği yapmak isteyen emeklilerin, bu işlemi e-Devlet üzerinden sözleşme bitiminde gerçekleştirebilecek.