SGK'dan emekliye müjde! Emekliye zamlı maaş farkı ödemeleri bugün yatacak

26 Temmuz 2024 12:39 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 13:04

Emekli maaşlarını yükseltecek sistemi uzman isim açıkladı! Stajyer ve çıraklar da sisteme katılmalı

Emekli maaşlarını yükseltecek sistemi uzman isim açıkladı! Stajyer ve çıraklar da sisteme katılmalı

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Emekli promosyon yarışı hızlandı, tutar 24 bin liraya kadar çıktı! SGK Uzmanından emekliye çok kritik ATM uyarısı

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlar 14 günlük zamlı maaş farkının ödeneceği tarihi merak ediyordu. SGK, temmuz ayı kapsamında hesaplara yatacak zam farkının ne zaman ödeneceğini açıkladı. Toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin temmuz ayı zam farkı bugün yatmaya başlayacak.

SGK AÇIKLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya hesabından milyonların merak ettiği tarihi duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Burada belirtilen tarihlere göre Emekli zamlı maaş farkları 26 Temmuz 2024 Cuma günü yani bugün ödenecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlar maaş zam farklarının aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."