SGK’dan faizsiz konut kredisi fırsatı: Ev almak isteyene tam 400 bin TL destek! Tüm şartlar belli oldu

30 Temmuz 2024 15:34 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:50

Mevduat faizi konut kirasından daha cazip! Uzman isim konut almak isteyenler için tarih verdi

Mevduat faizi konut kirasından daha cazip! Uzman isim konut almak isteyenler için tarih verdi

SGK uzmanından emekliye zam farkı hesabı! Kimin ne kadar alacağını anlattı

SGK uzmanından emekliye zam farkı hesabı! Kimin ne kadar alacağını anlattı

Konut almak isteyene faiz kredi yardımı Sosyal Güvenlik Kurumundan geldi. SGK maaş alanlara 400 bin liraya kadar kredi desteği sağlayacağını açıkladı. Bu imkândan yararlanmak isteyenler için şartlar belli oldu. Peki, hangi bankalara başvuru yapılacak.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Konut almak isteyenler için SGK’dan 400 bin liralık hamle geldi. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi düzenlemelerden faydalanan malul, dul ve yetim vatandaşlar SGK’nın faizsiz konut kredisi imkânından yararlanabilecek.

Öte yandan 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre harp veya vazife malullüğü maaşı alan vatandaşlar da 400 bin TL kredi imkânından yararlanabilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Faizsiz konut kredisi için başvuru yapmak isteyenlerin şartları sağlamaları gerekiyor. Buna göre başvuru yapmak isteyenler daha önceden hazırlanmış hak sahipliği belgelerine ihtiyaç duymaksızın doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T.C. Halk Bankası şubelerine başvurabilecek.