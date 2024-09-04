SGK'dan IBAN uyarısı! Borcu olanlar bu SMS'e dikkat: Böyle bir uygulamamız yok

04 Eylül 2024 11:25 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:31

Türkiye’de son dönemlerde dolandırıcılık yöntemlerine teknoloji geliştikçe yenileri ekleniyor. Özellikle fatura veya Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin vatandaşın telefonuna sık sık mesaj gidiyor. Numara çeşitlerine göre bazı mesajlar spam kutusuna düşse de IBAN numaralı SMS’lerin önüne geçilemiyor.

Dolandırıcılar arama ve bire bir görüşme yaparak yaşlı emekli vatandaşları daha çok hedef alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borçlarla ilgili gelen SMS’lere ilişkin uyarı yaptı.

SGK'DAN SMS UYARISI

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS'lere kimsenin itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Konuya değinen Müdür Göksoy, bazı kişilerin vatandaşları arayarak ya da SMS göndererek Genel Sağlık Sigortası borçlarının olduğunu, IBAN numarası vererek ödemelerini, aksi halde icra yoluyla tahsiline gidileceğini belirterek dolandırmaya teşebbüs ettiklerini söyledi.

IBAN'A DİKKAT!

Göksoy, “Sosyal Güvenlik Kurumunun, SMS gönderimi ile IBAN üzerinden Genel Sağlık Sigortası borcu ödeme uygulaması yok. GSS borcu olanlar, borcunu anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı, mobil bankacılıktan ya da e-devlet üzerinden yalnızca TC. kimlik numarası ile SGK ödemeleri veya SGK prim tahsilatları üzerinden ödemeleri gerekir. Aksi halde, gönderilen IBAN numarasına veyahut hesap numarasına paranın aktarılması halinde dolandırıcılığa maruz kalınacaktır. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.