SGK’dan kayıt dışı ve sahte sigortalıya büyük darbe

SGK’nın İş Yeri Karne projesi sosyal güvenlik sistemini güçlendirmek, kayıt dışılığı önlemek ve denetim süreçlerini verimli hale getirmek için güçlü bir araç olarak hayata geçirildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, konuya ilişkin detayları anlattı.

SGK, teknolojik yenilikleri yakından takip ederek kayıt dışı sigortalılarla mücadelede önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda, dört yıldır uygulanan “İş Yeri Karne” projesiyle iş yerlerinin risk durumu detaylı şekilde kontrol ediliyor. 2021’den bu yana devam eden uygulamada, iş yerlerinin sosyal sigorta verileri kullanılarak risk puanları hesaplanıyor. SGK, kayıt dışı sigortalı çalıştırma ve icraya intikal eden borç bilgilerini de karneye ekleyerek denetim süreçlerini daha etkin hale getirmeyi hedefliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, karne uygulamasına ilişkin detayları anlattı ve iş yeri sahiplerini uyardı.

Karakaş, İş Yeri Karne uygulaması kapsamına, 4/1-a kapsamında sigortalı işçi çalıştıran tüm iş yerleri girdiğini ifade etti. Karakaş, İstanbul’da pilot olarak yapılan denetimlerde 386 iş yerinden 365’inin sahte olduğu, 43 binden fazla sahte sigortalı bildirildiğinin tespit edildiğini; Türkiye genelinde ise yüzde 83-85 başarı oranıyla sahte iş yerlerinin ortaya çıkarıldığını açıkladı.