Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

SGK'dan maaş almanın az bilinen şartları! İsa Karakaş tek tek yazdı

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 10:04
1
Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalının yaşlılık emekliliği için öngörülen prim gün sayısı, hizmet ve yaş şartını ikmal etmesi mukabilinde ona ömür boyu maaş bağlıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, dul ve yetimin SGK emeklilik maaşına ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.

Ölen sigortalı ya da emeklilerin geride kalan dul eş ve yetim çocukları için ödenen dul ve yetim aylığı belli şartlarla sınırlandırılıyor.
 

İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sınırlandırmanın detayları...

 

2
DUL EŞİN SAADETİ VE MAAŞIN AKIBETİ

İsa Karakaş, dul ve yetim aylıkları konusunda şu bilgileri paylaştı:

"Yeniden evlilik vuku bulduğunda, eski eşten gelen aylık kesilir.

Evlilik vefat veya boşanma ile sonlanırsa, dul eş yine SGK kapısına varıp hakkını talep edebilir. "Eski dost düşman olmaz" misali, eski dul maaşı yeniden bağlanır.
İki Maaş Arasında Kalmak: İkinci eş de rahmetli olursa, dul eş "Az tamah çok ziyan getirir" demeden, iki maaştan en yüksek olanını seçip cebine koyar.
Hileli Boşanma: Ateşten Gömlek! Kâğıt üzerinde boşanıp, gizlice aynı hanede yaşamak "Güneşi balçıkla sıvamaya" benzer; SGK’nın gözünden kaçmaz. Tespit edildiğinde, o güne dek alınan tüm meblağlar burnunuzdan fitil fitil getirilir!

3
Erkek çocuklar için devletin şefkat eli, rüştüne erişene veya ekmeğini eline alana kadardır.

Okuyan Kazanır: Maaş; 18 yaşında, lisede ise 20, üniversitede ise 25 yaşında kesilir.

Okul Biterse Maaş Gider: Tahsilini yarıda bırakanın veya mezun olanın aylığı, o ay kesilir.

Çalışmak ve Sigorta: Bir işte çalışmaya başlayan veya kendi maaşını alan delikanlının aylığına son verilir.

Evlilik Serbest: Erkek çocuk evlense dahi, yaş ve tahsil şartlarını taşıyorsa aylığını almaya devam eder.

4
Kız çocukları, ecdadın tabiriyle "Evin bereketidir." Onların korunması daha hassas tutulmuştur. Bu nedenle kız çocukları için kaideler biraz daha farklıdır. Onların korunması, kendi ayakları üzerinde durana dek devam eder.

İş ve İzdivaç Engeli: Kız evlat bir işe girerse veya evlenirse aylığı kesilir.

Boşanma Sonrası Şefkat: Eğer kız evlat boşanır veya dul kalırsa, babasından/annesinden kalan aylığa yeniden kavuşur.

5
İki Yıl Bekleme Şartı: Evlenme ikramiyesi (çeyiz yardımı) alanlar, iki yıl dolmadan boşanırlarsa maaşın bağlanması için bu sürenin dolmasını beklerler.

Yine Tercih Hakkı: Hem babadan hem vefat eden kocadan hak doğarsa, yüksek olan tercih edilebilir.

6
MALUL EVLATLARIN ÖZEL DURUMU

Çalışma gücünü %60 ve üzerinde kaybeden "malul" evlatlar, devletin en hassas olduğu gruptur.

Muayene Hayatidir: Kontrol muayenelerini aksatmamak elzemdir. Süresinde yapılmayan muayene maaşın kesilmesine sebep olur.

İyileşme Hâlinde Vedalaşma: Sağlık kurulu "çalışabilir" kararı verirse aylık nihayete erer.

Evlilik Engel Değil: Malul çocuklar evlenseler dahi şartları taşıdıkları sürece aylıkları devam eder."

7
“Devletin hazinesi, muhtacın kalesidir” derler. SGK, sadece sigortalılara değil ölümleri hâlinde dul ve yetimlerini de gözetmektedir. Hak etmediği hâlde veya hileli yollarla bu maaşı alanlardan ise geçmişe dönük ödenmiş bütün maaş ve masraflar faiziyle alınarak ağır müeyyideler uygulanmaktadır…"

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.