SGK'dan ölüm aylığı açıklaması: Kim ne kadar maaş alacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanuna göre vefat eden sigortalıdan dolayı kimler hak sahibidir? Bu kişilere yüzde kaç oranında maaş bağlanır? SGK konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıkladı.

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre sigortalının ölümüyle dul kalan eşi, çocukları ve anne babası hak sahibidir. Ölüm aylığı bağlanması için tüm hak sahiplerinde farklı koşullar aranır.

EŞE NE KADAR ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANIR?

Eşin aylık alabilmesi için ölüm tarihinde vefat eden eş ile Türk Medeni Kanunu'na uygun şekilde evlilik sürdürüyor olması gerekir. Eşin aylık bağlanma oranı yüzde 50'dir. Ancak çocuğu olmaması ya da yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında veya çalışmaması halinde yüzde 75 oranında maaş alabilir.

VEFAT EDEN SİGORTALININ ÇOCUKLARINA KALAN ÖLÜM AYLIĞI ORANLARI

Çocukların vefat eden ebeveynden maaş alması için çalışmıyor olmaları veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelirleri olmamalıdır. Bununla birlikte erkek çocuklar 18 yaşını, lise eğitimiyle 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış ise yüzde 25 oranında maaş alır.

Kız çocukları ise yaşları ne olursa olsun evli olmayan ya da boşanan/ dul kalanlar için yüzde 25 oranında, malul çocuklar ise yüzde 60 ve üzeri malul oranına sahipse yüzde 25 oranında aylık alabilirler.

ÖLEN SİGORTALININ ANNE VE BABASINA ÖLÜM AYLIĞI ÖDENİR Mİ?

Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde vefat eden sigortalının anne ve babasına yüzde 25 oranında aylık bağlanır.

Hak sahiplerine verilen maaşların toplam tutarı hayatını kaybeden sigortalının maaşından fazla olamaz.

https://x.com/sgksosyalmedya/status/1948744136326025423