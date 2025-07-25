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 | Bengü Sarıkuş

SGK'dan ölüm aylığı açıklaması: Kim ne kadar maaş alacak?

Sigortalının ölümü sonrası eşi, çocukları, anne ve babası ölüm aylığı alabilir. Sigortalının vefatından sonra kim ne kadar maaş alır? İşte SGK’ya göre ölüm aylığı oranları ve şartları...

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SGK'dan ölüm aylığı açıklaması: Kim ne kadar maaş alacak?
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 17:34

, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanuna göre vefat eden sigortalıdan dolayı kimler hak sahibidir? Bu kişilere yüzde kaç oranında maaş bağlanır? konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıkladı.

SGK'dan ölüm aylığı açıklaması: Kim ne kadar maaş alacak?

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre sigortalının ölümüyle dul kalan , çocukları ve anne babası hak sahibidir. aylığı bağlanması için tüm hak sahiplerinde farklı koşullar aranır.

SGK'dan ölüm aylığı açıklaması: Kim ne kadar maaş alacak?

EŞE NE KADAR ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANIR?

Eşin aylık alabilmesi için ölüm tarihinde vefat eden eş ile Türk Medeni Kanunu'na uygun şekilde evlilik sürdürüyor olması gerekir. Eşin aylık bağlanma oranı yüzde 50'dir. Ancak çocuğu olmaması ya da yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında veya çalışmaması halinde yüzde 75 oranında maaş alabilir.

SGK'dan ölüm aylığı açıklaması: Kim ne kadar maaş alacak?

VEFAT EDEN SİGORTALININ ÇOCUKLARINA KALAN ÖLÜM AYLIĞI ORANLARI

Çocukların vefat eden ebeveynden maaş alması için çalışmıyor olmaları veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelirleri olmamalıdır. Bununla birlikte erkek 18 yaşını, lise eğitimiyle 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış ise yüzde 25 oranında maaş alır.

SGK'dan ölüm aylığı açıklaması: Kim ne kadar maaş alacak?

Kız çocukları ise yaşları ne olursa olsun evli olmayan ya da boşanan/ dul kalanlar için yüzde 25 oranında, malul çocuklar ise yüzde 60 ve üzeri malul oranına sahipse yüzde 25 oranında aylık alabilirler.

SGK'dan ölüm aylığı açıklaması: Kim ne kadar maaş alacak?

ÖLEN SİGORTALININ ANNE VE BABASINA ÖLÜM AYLIĞI ÖDENİR Mİ?

Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde vefat eden sigortalının anne ve babasına yüzde 25 oranında aylık bağlanır.

SGK'dan ölüm aylığı açıklaması: Kim ne kadar maaş alacak?

Hak sahiplerine verilen maaşların toplam tutarı hayatını kaybeden sigortalının maaşından fazla olamaz.

https://x.com/sgksosyalmedya/status/1948744136326025423

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ETİKETLER
#sosyal güvenlik kurumu
#ölüm
#sgk
#çocuklar
#eşi
#Hak Sahipleri
#Ölüm Aylığı
#Ekonomi
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