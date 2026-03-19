SGK’dan sahte bayram ikramiyesi uyarısı! 'Asla tıklamayın'

Bayram öncesi vatandaşın ikramiye konusuna ilgisini bilen dolandırıcılar, "ikramiyeniz hesabınızda, linki onaylayın" diyerek yeni bir operasyon başlattı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), resmi görünümlü bu sahte mesajların arkasındaki tehlikeye karşı uyarı yayınladı. İşte o uyarıdan önemli detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 14:59

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bakanlık isimlerini kullanan siber dolandırıcılar, "İkramiyeniz tanımlandı, onaylayın" mesajlarıyla bayramı kabusa çevirmeye çalışıyor.

SGK'dan yapılan uyarıda, gelen sahte linkler marifetiyle, dolandırıcılığa maruz kalınabileceği, vatandaşların bu tarz mesajlara aldırış etmemesi gerektiğini vurgulandı.

Kurumun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Sahte mesajlara dikkat. Son günlerde bazı vatandaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK adı kullanılarak, 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir. Bu mesajlar kesinlikle sahtedir. Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamayınız.

Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız. Bu tür sahte iletilere lütfen itibar etmeyiniz. Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz. Şüpheli durumlarda: Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz. CİMER üzerinden başvuru yapabilirsiniz. SGK il müdürlükleri/merkezlerine şahsen başvurabilirsiniz"

https://x.com/sgksosyalmedya/status/2034574769069211951?s=20

