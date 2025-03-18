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 | Kübra Çelepi

SGK'dan yeni değişiklik! Haksız işten çıkanlar dikkat: İşsizlik maaşı alabilirsiniz

SGK, haksız işten çıkarılanların işsizlik maaşı almasını kolaylaştırdı. Arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile işten çıkarılma kodu değiştirilebilir. Haberi SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. Mahkemelerin işçilerin yararına karar vermesinin ardından SGK, işten ayrılma nedeni ile ilgili uygulamasında değişikliğe gitmeye karar verdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 17:08

SGK işsizlik sigortası uygulamasında değişiklik yaptı. Artık haksız işten çıkarılanlar, arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararıyla işten çıkarılma kodlarını değiştirebilir ve işsizlik maaşı alabilir.

SGK YENİ KARARINI DUYURDU

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"İşsizlik maaşı alabilir ve işe girmeniz kolaylaşmış olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu işsizlik sigortası uygulamasında değişiklik yaptı. Artık işten çıkarılma sebebiniz, işe girişte engel teşkil etmeyecek şekilde değiştirilebilecek. Önceden işten çıkarıldığınızda, özellikle haksız bir şekilde işten çıkarılmışsanız, İş Kanunu’nun 25. maddesine göre “ahlak ve kurallara uymayan haller” nedeniyle işsizlik maaşı alamıyordunuz. Bu durum, iş arama sürecinizde de sizi olumsuz etkiliyordu. Ancak artık bu uygulama değişti.

HAKSIZ İŞTEN ÇIKARILMAYA YENİ SGK UYGULAMASI

Haksız işten çıkarılma nedeniyle pek çok işçi mahkemeye başvurmuştu. Başlangıçta mahkemeler bu durumu tereddütle karşılasa da sonrasında işçilerin lehine kararlar verildi. Mahkemelerin işçilerin yararına karar vermesinin ardından SGK, işten ayrılma nedeni ile ilgili uygulamasında değişikliğe gitmeye karar verdi.

İŞTEN ÇIKARILMA KODUNUZUN DEĞİŞMESİNİ SAĞLAYABİLİRSİNİZ

Bu değişikliğe göre, işvereniniz sizi haksız bir şekilde işten çıkarmışsa ve arabulucu ya da mahkeme yoluyla işverenle anlaşarak kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı almışsanız, arabuluculuk tutanağını SGK’ya sunarak işten çıkarılma kodunuzun değişmesini sağlayabilirsiniz. Bu durum, işten çıkarılma nedeniyle işsizlik maaşı alamayan ve yeni iş başvurularında zorlanan çalışanlar için önemli bir fırsat. Artık, arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile işten çıkarılma kodu değiştirilebilir. İster işvereniniz gidip, ister siz gidip bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, mahkeme kararı ile kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı almanız durumunda işten çıkarılma kodu değiştirilerek işsizlik maaşı almanız sağlanabilir. Bu değişiklik, işsizlik maaşı şartlarını sağlamış olmasına rağmen alamayan çalışanlar için önemli bir adım oldu. Tüm çalışanlara hayırlı olsun."

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