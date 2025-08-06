Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

SGK'dan yeni düzenleme! Binlerce kişiye habersiz borç çıkarıldı!

SGK’nın yeni uygulamaları çiftçileri ve yurt dışına görevle giden çalışanlar için soruna neden oluyor. Otomatik Bağ-Kur kaydıyla bazı kesimlerin yüksek prim borçları çıkarılırken, yurt dışı görevler için belge istenmesi emeklilikte hak kayıplarına yol açıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, hak sahiplerini borçlanmaya karşı uyardı ve yapılacakları açıkladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
SGK'dan yeni düzenleme! Binlerce kişiye habersiz borç çıkarıldı!
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 10:02

(), 15 Temmuz 2025 itibarıyla Çiftçi Kayıt Sistemi’ne () kayıtlı olup, hala (4B) tescili bulunmayan vatandaşların sigortalılık kaydının otomatik olarak yapılacağını duyurdu. Yeni uygulama kapsamında her ay 9.036,91 TL prim borcu çıkarılacak ve ödeme yapılmaması durumunda gecikme cezası ile faiz işletilecek.

SGK'dan yeni düzenleme! Binlerce kişiye habersiz borç çıkarıldı!

SGK uzmanı İsa Karakaş’a göre, özellikle 65 yaş üzeri tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlar bu uygulamadan ciddi şekilde etkileniyor. Bu yaş grubundaki bireylerin borçtan muaf olabilmeleri için SGK’ya şahsen gidip dilekçe vermeleri gerekiyor. Ancak birçok vatandaş bu zorunluluğu bilmediği için gecikmeli olarak haberdar oluyor ve kuruma başvuru yapmadan borçlandırılıyor. Binlerce kişinin halen uygulamadan habersiz olduğunu belirten Karakaş, çözüm önerisini şöyle açıkladı:

SGK'dan yeni düzenleme! Binlerce kişiye habersiz borç çıkarıldı!

"'65 yaş ve üzerinde olup tarımsal faaliyette bulunanlar, Kuruma başvurup yazılı talepte bulunmaları hâlinde 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olur' şeklinde basit bir düzenleme ile bu mesele kökünden çözülmüş olur."

SGK'dan yeni düzenleme! Binlerce kişiye habersiz borç çıkarıldı!

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLENLER DE RİSK ALTINDA

SGK’nın mağduriyet oluşturduğu bir diğer uygulama ise işverenler tarafından yurt dışına geçici görevle gönderilen çalışanları ilgilendiriyor. SGK, bu kişilerin sürecinde yurt dışında görevli olduklarını ispatlamalarını istiyor. Ancak talep edilen belgeler (hizmet akdi, görevlendirme evrakı, uçak bileti, otel fişi vb.) yıllar geçtikçe kaybolabiliyor. Bu belgeler olmadan o dönemlerde ödenen primleri emeklilik hesabına dahil edilmiyor.

SGK'dan yeni düzenleme! Binlerce kişiye habersiz borç çıkarıldı!

İŞVEREN VEFAT EDERSE NE OLACAK?

İşverenin vefat etmesi, şirketin kapanması ya da evrakların zaman aşımına uğraması hâlinde belgelerin temin edilmesi mümkün olmuyor. Bu durumda sigortalının yurt dışındaki görev süresi hizmetten sayılmıyor ve emeklilikte büyük hak kayıpları yaşanıyor.

SGK'dan yeni düzenleme! Binlerce kişiye habersiz borç çıkarıldı!

SGK NE YAPMALI?

Karakaş, " SGK’nın bu uygulaması nedeniyle mağduriyetlerin bertaraf edilmesi için çözüm olarak Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında iş yeri kayıtları zaman aşımına uğrayan, iş yeri prim borcu olmayan sigortalıların bildirimlerinin kabul edilmesi, ilerleyen dönemlerde bu mağduriyetlerin yaşanmaması için MPHB üzerinden ya da başka bir uygulama ile e-Devlet üzerinden yurt dışına görevli olarak gönderilen işçi için bir uygulama yapılması, iş yeri tarafından yurt dışına görevli olarak gönderilen kişiler için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapma zorunluluğu getirilmesi gibi öneriler sunulabilir." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tüm birikiminiz bir gecede uçabilir: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı!
Moda devine şok! Reklamları yasaklandı
ETİKETLER
#sosyal güvenlik kurumu
#bağ-kur
#sgk
#emeklilik
#sigorta
#çks
#Sigortalı Çalışma
#Yurt Dışında Görevliler
#Yurt Dışı Görevlü
#Vatandaşhakları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.