SGK'nın geri ödeme listesi genişledi! 18 ilaç daha listeye dahil edildi: Aralarında 5'i kanser ilacı

02 Kasım 2024 11:50 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:58

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5'i kanser ilacı olan toplam 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 11'i yerli üretim olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu. Böylece SGK​'nın geri ödeme listesi genişledi.

18 İLAÇ​ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından SGK'nın geri ödeme listesi genişlediğini ifade etti.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine alındı.

5 KANSER İLACI DA LİSTEDE

10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 hormon ilacı ve 1 kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar için tıbbi mama Sosyal Güvenlik Kurumumu Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ne eklendi.

Listede yer alan ilaçlar şu şekilde: