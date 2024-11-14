SGK’ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu: İlk sırada İzmir var!

14 Kasım 2024 01:17 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 01:24

Sosyal Güvenlik Kurumu’na en çok prim borcu olan belediyeler belli oldu. Listede ilk sırada 9,6 milyar lirayla İzmir Büyükşehir Belediyesi yer aldı. İşte SGK'ya en çok borcu olan belediyeler...

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcu 150 milyar lirayı buldu. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre SGK’ya en çok prim borcu olan ilk 5 belediye, CHP’li belediyelerden oluştu. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi 9,6 milyar lirayla SGK’ya en çok prim borcu olan belediye oldu.

LİSTEDEKİ İLK 5 BELEDİYE

Listenin ikinci sırasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu ise 8,4 milyar lira.

Ankara’yı sırasıyla 5,9 milyar lirayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4,2 milyar lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 2,5 milyar ile Şişli Belediyesi takip etti.

İZMİR'DEN BORÇ TAKSİTLENDİRME BAŞVURUSU

Öte yandan, SGK’ya en çok prim borcu 5 belediyeden ilki olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki şirketi için borçlarını 36 aya kadar taksitlendirmek için başvuruda bulundu.